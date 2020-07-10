Nam thanh niên bỏ lại đôi dép rồi nhảy sông Sài Gòn tự tử. Nhiều người dân hiếu kỳ dừng xe giữa đường để chụp hình và livestream khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Mới đây, tại khu vực quận 2 (TP.HCM) xảy ra vụ nam thanh niên nhảy sông Sài Gòn tự tử thu hút sự quan tâm của người dân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 10/7, người dân phát hiện một thanh niên đi bộ theo hướng Quận 2 qua Quận Bình Thạnh. Khi đi đến giữa cầu Sài Gòn, người này bất ngờ để lại đôi dép và trèo qua lan can, nhảy xuống sông mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng Cảnh sát PCCC & CNCH thuộc Công an Quận 2 nhanh chóng có mặt tìm kiếm nạn nhân.

Nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi, livestream khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng.

Công an quận 2 tìm kiếm nam thanh niên nhảy sông Sài Gòn tự tử - Ảnh: Internet

Người dân tập trung theo dõi khiến giao thông bị ùn tắc - Ảnh: Internet

Hôm qua (9/7), một nam thanh niên cũng bỏ lại đôi dép và balo rồi bất ngờ nhảy cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh) mất tích.

Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện một nam thanh niên bỏ lại balo và đôi dép nhảy cầu Bình Triệu tự tử trước sự ngỡ ngàng của người đi đường. Nhiều người thấy vậy tri hô, chạy đến can ngăn nhưng không kịp.

Nạn nhân bị nước cuốn trôi mất tích. Nhận tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt tạm thu giữ chiếc balo và đôi dép của nạn nhân để phục vụ điều tra và liên hệ người thân.

TP.HCM: Bỏ lại đôi dép cùng chiếc balo, nam thanh niên nhảy cầu Bình Triệu tự tử Lực lượng PCCC Công an quận Bình Thạnh vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích nam thanh niên nhảy cầu Bình Triệu tự tử. Tại hiện trường, công an thu giữ một đôi dép và chiếc balo của nạn nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-thanh-nien-bo-lai-doi-dep-roi-nhay-song-sai-gon-tu-tu-nguoi-dan-tap-trung-livestream-khien-giao-thong-ket-cung-368156.html