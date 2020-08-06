Bị nhà gái thách cưới 300 triệu cùng 6 cây vàng, chàng trai không khỏi hoang mang, lên mạng xã hội cầu cứu mọi người.

Từ trước đến nay, việc nhà gái thách cưới không phải là chuyện quá xa lạ trong phong tục cưới hỏi ở các nước châu Á nói chung, Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, có không ít cặp đôi gặp rắc rối vì tập tục này. Mới đây nhất, một chàng trai đã cầu cứu cộng đồng mạng vì bị gia đình cô dâu thách cưới số tiền quá khủng. Theo đó, anh chỉ làm nhân viên phục vụ nhà hàng. Khi đặt vấn đề cưới hỏi, nhà gái đã thách cưới 300 triệu và 6 cây vàng. Vì khoản sính lễ này vượt quá khả năng của mình, chàng trai đã lên mạng giãi bày, cầu cứu mọi người.

Cụ thể, anh chàng chia sẻ: “Nhà người yêu thách cưới 300 triệu và 6 cây vàng có phải là quá đáng lắm không? Nói chung cuộc đời về cơ bản là buồn anh em ạ. Yêu nhau đậm sâu nhưng đến lúc cưới xin thì bố mẹ cô ấy nhất định đòi đủ 300 triệu và 6 cây vàng mới cho cưới. Mà vàng đợt này cao quá... Tôi nói thật, tôi là nhân viên phục vụ ở nhà hàng tại Vũng Tàu. Lương nhàng nhàng chỉ 6 triệu, mùa du lịch thì sẽ hơn nhưng cái năm nay coi như bỏ hết. Quen người yêu cũng được 9 tháng gần 1 năm rồi, đến khi đề cập đến hôn nhân thì nhà gái nhất quyết như vậy.

Bị nhà gái thách cưới, chàng trai lên mạng xã hội cầu cứu - Ảnh minh họa: Internet Nghĩ mà cay đắng. Nghèo nó là cái tội đấy!!! Trong lúc cùng quẫn tiền bạc chán nản tình cảm, tôi có nghe theo một ông anh quen thân. Ông ý bày cho cá độ bóng đá. Thế là đi tong luôn 20 củ. Giờ đến cái nhẫn cưới cũng chả có chứ nói gì đến 300 triệu với 6 cây vàng. Nghèo nó hay xui lắm!”. Chỉ sau một thời gian ngắn được đăng tải, câu chuyện đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng số tiền nhà gái thách cưới là quá cao so với điều kiện kinh tế của anh chàng. Bên cạnh đó, có không ít người nghĩ rằng nhà gái không muốn gả con nên mới thách cưới cao như vậy. Tuy nhiên, một số ý kiến lại đồng tình với cách làm của nhà gái và chỉ trích chàng trai trong câu chuyện trên vì đã tiêu tiền vào cá độ bóng đá. Câu chuyện thách cưới vẫn đang gây tranh cãi khắp các trang mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet Mặc dù không phải là vấn đề mới nhưng hiện câu chuyện thách cưới này vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, gây ra luồng ý kiến trái chiều.

Từ 1/9, đưa ra yêu sách hay thách cưới quá cao sẽ có thể bị phạt đến 5 triệu đồng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2020 (sẽ có hiệu lực từ 1/9) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực. Đặc biệt, hành vi "thách cưới" (yêu sách của cải trong kết hôn), có thể bị xử phạt đến 5 triệu đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-thanh-nien-bi-nha-gai-thach-cuoi-300-trieu-cung-6-cay-vang-xung-dang-hay-cat-co-nha-trai-374851.html