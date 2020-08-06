Bộ Y tế phát thông báo khẩn số 24 tìm người đến 3 nhà hàng, trung tâm tiệc cưới

Mới đây, Bộ Y tế vừa phát thông báo khẩn số 24 để tìm những người từng đến 3 trung tâm tiệc cưới do có liên quan đến ca nhiễm Covid-19.

Sáng nay (6/8), Bộ Y tế vừa công bố thêm 4 người nhiễm Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân tại nước ta lên tổng cộng 717 ca.

Trưa cùng ngày, Bộ Y tế đã ra thông báo khẩn số 24 đề nghị:

Những người đến nhà hàng tiệc cưới Golden Phoenix (đường 2 tháng 9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) ngày 22/7.

Trung tâm hội nghị tiệc cưới Phì Lũ (đường 2 tháng 9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) trưa 24/7.

Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 24 để tìm những người liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid -19 - Ảnh minh họa: Internet

Trung tâm tiệc cưới Biển Xanh (khu dân cư văn hóa Biển Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chiều 26/7.

Bộ Y tế đề nghị những người có mặt tại đây liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

Ngoài ra, mọi người cần gọi điện đến các đường dây nóng: 1900.9095 (Bộ Y tế), 0905.108.844 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Đà Nẵng), 0969.082.115/0949.396.115 (CDC Hà Nội) cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

Thực hiện cách ly tại nhà.

Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.

Cài ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-y-te-phat-thong-bao-khan-so-24-tim-nguoi-den-3-nha-hang-trung-tam-tiec-cuoi-374833.html