Nam thanh niên 27 tuổi hiến tạng cứu 6 người: Món quà thiêng liêng trong những ngày cuối năm

Xã hội 31/01/2019 15:20

Khi chàng trai 27 tuổi rơi vào tình trạng chết não, gia đình đã hiến tặng giác mạc và nội tạng để cứu nhiều bệnh nhân khác, mang đến cho họ hy vọng sống vào những ngày cuối năm.

Vào ngày 27/1, nam thanh niên 27 tuổi ở Hà Nội qua đời vì tai nạn giao thông. Gia đình đã đồng ý hiến tặng 2 giác mạc, các mô và toàn bộ nội tạng để cứu sống những người bệnh nặng đang chờ được ghép tạng.

Nam thanh niên 27 tuổi hiến tạng cứu 6 người: Món quà thiêng liêng trong những ngày cuối năm - Ảnh 1
Thanh niên 27 tuổi đã hiến tạng và giác mạc để mang đến hy vọng sống cho nhiều người - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, gan, thận của anh được ghép cho 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức còn tim được ghép cho người có các chỉ số phù hợp là ông Huỳnh Công Minh (55 tuổi) đang được theo dõi ở Bệnh viện Trung ương Huế.

Được biết, ông Huỳnh Công Minh mắc bệnh giãn cơ tim, suy tim giai đoạn cuối. Trước đó, ông Minh đã 6 lần bị ngưng tim.

Liên quan đến lần hiến tim “xuyên Việt” này, các cán bộ của Trung tâm Điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia đã phải chạy đua với thời gian để cứu được bệnh nhân bởi trái tim chỉ sử dụng tốt trong vòng 6 giờ kể từ khi lấy khỏi cơ thể người hiến.

Theo thông tin từ Tuổi trẻ, vì không có chuyến bay phù hợp đến Huế, các cán bộ đã đi đường vòng, bay vào Đà Nẵng rồi vận chuyển trái tim đến Huế bằng đường bộ.

Nam thanh niên 27 tuổi hiến tạng cứu 6 người: Món quà thiêng liêng trong những ngày cuối năm - Ảnh 2
Sức khỏe ông Minh đang dần hồi phục sau cuộc phẫu thuật ghép tim - Ảnh: Internet

Cuối cùng sau 5 tiếng lấy ra khỏi cơ thể người hiến tặng, trái tim đã được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế để các bác sĩ phẫu thuật ghép cho người nhận.

Đến nay, sau nhiều ngày được nhận trái tim từ chàng trai trẻ lạ mặt, ông Minh đã tỉnh táo và có thể trò chuyện với bác sĩ.

Mặc dù chàng trai 27 tuổi ấy đã ra đi nhưng món quà sự sống mà anh để lại là điều thiêng liêng nhất với những người bệnh đứng trước hy vọng sống mong manh. 

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Cầm tay chồng thật lâu trước lúc các bác sĩ đưa anh sang phòng mổ lấy tạng, chị nghẹn ngào rồi cúi người hôn lên môi chồng.

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