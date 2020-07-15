Đứng ra bênh vực nhóm học sinh nhỏ tuổi bị bắt nạt, nam sinh bị đánh tử vong. Nghe tin, ai nấy đều đau lòng vì thường ngày em là người ngoan ngoãn, được mọi người quý mến.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Công an huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) cho biết đơn vị này vẫn đang tạm giữ hình sự Triệu Văn Sơn (19 tuổi, trú tại xã Đồng Quan, huyện Lục Yên) để làm rõ hành vi giết người.

Theo đó, tại địa phương vừa xảy ra vụ việc nam sinh bị đánh tử vong. Nạn nhân là em H.V.Q (15 tuổi, trú tại xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên). Thông tin từ Thanh niên cho biết, vào khoảng 21 giờ 50 phút tối 14/7, em Q. cùng bạn đến quán trà sữa ở xã Đồng Quan uống nước.

Người thân đau đớn khi hay tin nam sinh bị đánh tử vong vì bênh vực các em nhỏ - Ảnh: Internet

Tại đây, em nhìn thấy nhóm của Sơn bắt nạt một nhóm học sinh ít tuổi hơn nên lên tiếng khuyên can. Cho rằng Q. thích lo chuyện bao đồng nên nhóm của Sơn đã xảy ra xô xát với nhóm của Q. Lúc này, bạn của Q. đã chạy thoát. Thấy nam sinh Q. ngồi một mình trong quán, Sơn đã dùng điếu cày đánh nạn nhân. Bị đánh bất ngờ, Q. vùng lên bỏ chạy. Sơn vẫn tiếp tục truy đuổi và đánh nạn nhân tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo về vụ án mạng nghiêm trọng này, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trích xuất camera và vận động đối tượng Sơn ra đầu thú. Sau đó, đối tượng đã bị lực lượng công an bắt tại xã Phúc Lợi.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, nạn nhân vừa mới học xong lớp 9, là con thứ 2 trong gia đình. Bố mẹ Q. đều đi làm ăn xa, kinh tế gia đình thuộc mức trung bình tại địa phương.

Hay tin vụ việc, ai nấy đều không khỏi đau lòng vì Q. là người ngoan ngoãn, chưa từng quen biết cũng như mâu thuẫn với hung thủ từ trước. Được biết, Sơn là đối tượng không có công ăn việc làm nhưng chưa có tiền án tiền sự.

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