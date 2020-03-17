Mâu thuẫn suốt 10 năm, chồng dùng chày gỗ đánh chết vợ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường

Tin nóng 17/03/2020 16:36

Vì mâu thuẫn tích tụ nhiều năm, người chồng đánh chết vợ bằng chày gỗ. Sau khi gây án, đối tượng mang theo hung khí rời khỏi hiện trường.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Nghĩa (sinh năm 1960, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, vì mâu thuẫn tích tụ nhiều năm nên người chồng đánh chết vợ. Nạn nhân là bà P.T.K (sinh năm 1962, ngụ phường Bồ Đề).

Trước đó, vào khoảng 11 giờ trưa 29/1/2020, Nghĩa đi xe máy từ huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình về nhà ở quận Long Biên thì nhìn thấy vợ đang ngủ. Lúc này, người đàn ông xuống bếp lấy chày gỗ đập nhiều nhát vào đầu vợ khiến nạn nhân tử vong.

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Vì mâu thuẫn tích tụ suốt nhiều năm, người chồng đánh chết vợ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường - Ảnh: Internet

Sau khi gây án, đối tượng thu dọn hiện trường rồi mang theo chiếc chày rời khỏi nhà. Khi chạy đến cây xăng Phú Viên thuộc phường Bồ Đề, Nghĩa đã phi tang chiếc chày gỗ vào trong bụi rậm ven đường rồi về Thái Bình. Trên đường đi, đối tượng tiếp tục vứt chiếc áo khoác và đôi găng tay xuống nước. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi nghe người nhà thông báo vợ tử vong, Nghĩa đã đến cơ quan công an đầu thú.

Được biết, giữa Nghĩa và và vợ liên tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã trong suốt 10 năm qua. Mặc dù cả hai đã ly thân nhưng vẫn sống chung một nhà. 

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