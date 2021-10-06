Trong lúc bố mải nói chuyện, cháu bé chơi ở khu vực hồ nước tiểu cảnh trang trí của quán và không may ngã xuống nước.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 5/10, ông Phạm Duy Hưng - Chủ tịch UBND TP.Nam Định cho biết, cơ quan công an đang điều tra vụ việc cháu bé 4 tuổi được phát hiện tử vong dưới hồ nước tiểu cảnh trong quán cà phê sinh thái Cát Tường trên địa bàn phường Lộc Vượng.

Cụ thể, trước đó, tối 4/10, bé trai được bố đưa đến quán cà phê Cát Tường để gặp vài người bạn. Trong lúc bố mải nói chuyện, cháu bé ra khu vực hồ nước tiểu cảnh trang trí của quán chơi và không may ngã xuống nước.

Nói chuyện một lúc không thấy con đâu, người bố cùng các bạn mới chạy đi tìm thì phát hiện cháu bé đã chết tại khu vực hồ nước tiểu cảnh.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ cháu bé 4 tuổi chết tại khu vực hồ nước tiểu cảnh bên trong quán cà phê sinh thái Cát Tường thuộc phường Lộc Vượng, TP. Nam Định - Ảnh: Tuổi trẻ

Thời điểm xảy ra sự việc, quán cà phê Cát Tường cố tình hoạt động "chui" do trước đó UBND tỉnh Nam Định đã có văn bản chỉ đạo tạm dừng hoạt động các quán cà phê, trà chanh và một số dịch vụ không thiết yếu để tập trung công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sau khi xảy ra sự việc, UBND TP. Nam Định đã yêu cầu các phường, xã trên địa bàn siết chặt kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-dinh-be-trai-4-tuoi-tu-vong-trong-ho-tieu-canh-cua-quan-ca-phe-hoat-dong-chui-mua-dich-429028.html