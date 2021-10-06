Nam Định: Bé trai 4 tuổi tử vong trong hồ tiểu cảnh của quán cà phê hoạt động ‘chui’ mùa dịch

Xã hội 06/10/2021 10:27

Trong lúc bố mải nói chuyện, cháu bé chơi ở khu vực hồ nước tiểu cảnh trang trí của quán và không may ngã xuống nước.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 5/10, ông Phạm Duy Hưng - Chủ tịch UBND TP.Nam Định cho biết, cơ quan công an đang điều tra vụ việc cháu bé 4 tuổi được phát hiện tử vong dưới hồ nước tiểu cảnh trong quán cà phê sinh thái Cát Tường trên địa bàn phường Lộc Vượng.

Cụ thể, trước đó, tối 4/10, bé trai được bố đưa đến quán cà phê Cát Tường để gặp vài người bạn. Trong lúc bố mải nói chuyện, cháu bé ra khu vực hồ nước tiểu cảnh trang trí của quán chơi và không may ngã xuống nước.

Nói chuyện một lúc không thấy con đâu, người bố cùng các bạn mới chạy đi tìm thì phát hiện cháu bé đã chết tại khu vực hồ nước tiểu cảnh. 

tu vong
Cơ quan chức năng đang điều tra vụ cháu bé 4 tuổi chết tại khu vực hồ nước tiểu cảnh bên trong quán cà phê sinh thái Cát Tường thuộc phường Lộc Vượng, TP. Nam Định - Ảnh: Tuổi trẻ 

Thời điểm xảy ra sự việc, quán cà phê Cát Tường cố tình hoạt động "chui" do trước đó UBND tỉnh Nam Định đã có văn bản chỉ đạo tạm dừng hoạt động các quán cà phê, trà chanh và một số dịch vụ không thiết yếu để tập trung công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sau khi xảy ra sự việc, UBND TP. Nam Định đã yêu cầu các phường, xã trên địa bàn siết chặt kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

NÓNG: Thiếu nữ 15 tuổi ở Hà Nội rơi từ tầng cao xuống đất tử vong, ngành Y tế đang tiến hành xét nghiệm Covid-19

NÓNG: Thiếu nữ 15 tuổi ở Hà Nội rơi từ tầng cao xuống đất tử vong, ngành Y tế đang tiến hành xét nghiệm Covid-19

Sau tiếng động lớn, người dân phát hiện một thiếu nữ tử vong tại sảnh khu tái định cư, dự án Thành phố Giao lưu, Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Xem thêm
Từ khóa:   1 người tử vong 2 bé trai chết đuối bé trai rớt xuống hồ tiểu cảnh

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 3 giờ 16 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số