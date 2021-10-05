Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân nữ nhân viên quán cafe, massage (địa chỉ tại TDP Gai, thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam) tử vong ở sân thượng quán.

Theo Infonet/Vietnamnet đưa tin, chiều 4/10, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) cho biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân một nhân viên massage của quán Hương Quê thắt cổ tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 04/10, Công an huyện Lục Nam tiếp nhận tin báo của anh Vũ Trí H. (SN 1977) - chủ quán massage Hương Quê, ở tổ dân phố Gai, thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam có một nhân viên quán thắt cổ tự tử.

Sau khi tiếp nhận được tin báo, Công an huyện Lục Nam đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang, Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bước đầu xác định nạn nhân tên Vương Thị Th. (SN 2002, ở Khuôi Mèo, Sảng Mộc, Võ Nhai, Thái Nguyên) là nhân viên của quán massage Hương Quê.

Quán massage Hương Quê, thị trấn Đồi Ngô - Ảnh: báo Đất Việt

Theo thông tin của báo Đất việt, chiều 4/10, một lãnh đạo UBND Thị trấn Đồi Ngô cho biết: "Thời gian qua quán cafe Hương Quê vẫn đóng cửa chưa được hoạt động. Bình thường quán có vài nhân viên phục vụ nhưng có thể do dịch nên họ chưa trở về nhà được, có người ở tại quán và có người thuê trọ trên địa bàn".

Một cán bộ điều tra công an huyện Lục Nam thông tin, hiện công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc nữ nhân viên của quán treo cổ tử vong. Hình thức hoạt động của quán Hương Quê là bán cafe và massage.

Chia sẻ thêm về nữ nhân viên tử vong, trưởng xóm Khuôi Mèo, Sảng Mộc, Võ Nhai, Thái Nguyên nói: "T. trước đó lấy chồng về địa phương khác, hiện không ai rõ cuộc sống bên nhà chồng của nạn nhân thế nào. Ở địa phương bố mẹ đẻ của T. đều đã bỏ nhau, hoàn cảnh gia đình T. gặp nhiều khó khăn. Nhìn bên ngoài T. là cô gái có ngoại hình ưa nhìn, không hiểu vì lý do gì lại xảy ra sự việc như vừa rồi".

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