Điều tra vụ nữ nhân viên quán massage ở Hưng Yên tử vong do thắt cổ trên sân thượng

Xã hội 05/10/2021 08:49

Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân nữ nhân viên quán cafe, massage (địa chỉ tại TDP Gai, thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam) tử vong ở sân thượng quán.

Theo Infonet/Vietnamnet đưa tin, chiều 4/10, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) cho biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân một nhân viên massage của quán Hương Quê thắt cổ tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 04/10, Công an huyện Lục Nam tiếp nhận tin báo của anh Vũ Trí H. (SN 1977) - chủ quán massage Hương Quê, ở tổ dân phố Gai, thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam có một nhân viên quán thắt cổ tự tử.

Sau khi tiếp nhận được tin báo, Công an huyện Lục Nam đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang, Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bước đầu xác định nạn nhân tên Vương Thị Th. (SN 2002, ở Khuôi Mèo, Sảng Mộc, Võ Nhai, Thái Nguyên) là nhân viên của quán massage Hương Quê.

that co
Quán massage Hương Quê, thị trấn Đồi Ngô - Ảnh: báo Đất Việt

Theo thông tin của báo Đất việt, chiều 4/10, một lãnh đạo UBND Thị trấn Đồi Ngô cho biết: "Thời gian qua quán cafe Hương Quê vẫn đóng cửa chưa được hoạt động. Bình thường quán có vài nhân viên phục vụ nhưng có thể do dịch nên họ chưa trở về nhà được, có người ở tại quán và có người thuê trọ trên địa bàn".

Một cán bộ điều tra công an huyện Lục Nam thông tin, hiện công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc nữ nhân viên của quán treo cổ tử vong. Hình thức hoạt động của quán Hương Quê là bán cafe và massage.

Chia sẻ thêm về nữ nhân viên tử vong, trưởng xóm Khuôi Mèo, Sảng Mộc, Võ Nhai, Thái Nguyên nói: "T. trước đó lấy chồng về địa phương khác, hiện không ai rõ cuộc sống bên nhà chồng của nạn nhân thế nào. Ở địa phương bố mẹ đẻ của T. đều đã bỏ nhau, hoàn cảnh gia đình T. gặp nhiều khó khăn. Nhìn bên ngoài T. là cô gái có ngoại hình ưa nhìn, không hiểu vì lý do gì lại xảy ra sự việc như vừa rồi".

Cãi nhau với bạn trai qua Facebook, nữ sinh 14 tuổi 'làm liều 'uống thuốc trừ sâu tự tử

Cãi nhau với bạn trai qua Facebook, nữ sinh 14 tuổi 'làm liều 'uống thuốc trừ sâu tự tử

Từ sự việc của em T., bác sĩ lưu ý phụ huynh cần quan tâm gần gũi với con, nhất là lứa tuổi vị thành niên, lắng nghe để hiểu tâm tư của con, nắm bắt các xung đột tâm lý để không dẫn tới những quyết định bồng bột.

Xem thêm
Từ khóa:   thắt cổ thắt cổ tự tử nữ nhân viên thắt cổ tự tử

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 3 giờ 14 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số