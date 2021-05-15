Một clip ghi lại cảnh một phụ nữ lao vào ẩu đả với nhóm bảo vệ chung cư khiến nhiều người không khỏi ngao ngán về thái độ của người này giữa bối cảnh dịch bệnh.

Hôm nay, mạng xã hội đang xôn xao với clip ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi hành hung bảo vệ chung cư.

Người phụ nữ cố thủ trong thang máy không chịu đeo khẩu trang, nhiều cư dân khác 'ngao ngán' với thái độ này - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin từ cư dân mạng, khoảng 20 giờ ngày 13/5, tại một chung cư ở khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM, một phụ nữ đi vào thang máy nhưng không đeo khẩu trang. Trước sự việc này, bảo vệ chung cư lập tức ngăn lại để nhắc nhở, tuy nhiên, người phụ nữ không những không hợp tác mà còn đôi co. Khi bảo vệ kiên quyết yêu cầu cư dân chung cư phải đeo khẩu trang thì người này chống đối, "đứng lì" trong thang máy không chịu ra ngoài. Sau khi cự cãi, người phụ nữ thậm chí còn có hành động lao vào ẩu đả với một bảo vệ. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh của chung cư ghi lại.

Người phụ nữ sau đó đã lao vào ẩu đả với nhóm bảo vệ - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã lên án gay gắt hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 của người phụ nữ giữa bối cảnh dịnh bệnh đang có nguy cơ bùng phát như hiện nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-phu-nu-hanh-hung-bao-ve-chung-cu-o-tphcm-khi-bi-nhac-nho-deo-khau-trang-405255.html