Một gia đình liên tục 'cầu cứu' xin tiếp tế, cán bộ xuống tận nhà choáng váng khi thấy tủ lạnh ngập thức ăn, gạo, sữa đầy trong tủ

Xã hội 31/08/2021 14:19

Sau khi đến tận nhà xem xét tình hình, cán bộ hơi bàng hoàng vì thực tế lại khác xa với lời cầu cứu trên tổng đài.

Để hỗ trợ người dân nhanh chóng nhất trong mùa dịch bệnh, tổng đài 1022 được ra đời như một trong những "phao cứu sinh" để hỗ trợ về dân sinh, lương thực thực phẩm,... Mới đây, một đoạn video dài gần 5 phút khiến dân mạng bức xúc khi quay lại cảnh cán bộ địa phương đến trực tiếp nhà người dân để xem tình hình bởi lẽ, gia đình này liên tục gọi lên đường dây nóng kêu cứu, xin hỗ trợ lương thực và sữa cho em bé. Tuy nhiên khi nhà kiểm tra, cán bộ hơi bàng hoàng vì thực tế lại khác xa

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Nhà cửa của hộ gia đình này khá khang trang, rộng rãi và sạch sẽ - Ảnh: Cắt từ clip

Trong đoạn clip cho thấy rõ, ngôi nhà của người dân kêu cứu khá khang trang, rộng rãi, có 2 tầng lầu. Mặc dù không quá nhiều đồ nhưng những đồ gia dụng cần thiết như tivi, máy giặt, tủ lạnh, máy lọc nước, bếp,... đều có đầy đủ.

Tổ công tác vẫn nhã nhặn, hỏi han với giọng tâm tình: "Nhà anh có mấy người, nhà về đây lâu chưa? Vô thăm nhà tí nha anh. Anh chị làm nghề gì, nay đang thất nghiệp hay sao? Nay Ủy ban xã xuống nhà anh thăm tí, nghe nói là thiếu lương thực đúng không?..."

Hai vợ chồng chia sẻ, người chồng làm công ty là thu nhập chính của gia đình nhưng đã thất nghiệp 3 tháng, vợ ở nhà nuôi con. Nhà đã xây được 5 năm và có hộ khẩu thường trú 4 năm. 

Khi được hỏi về thực phẩm, hai vợ chồng lúng túng cho biết: "1 tuần đi chợ 2 lần". Đáng nói, trong nhà họ lúc tổ công tác đến, có 2 thùng sữa tươi loại đắt tiền và nhiều lốc sữa lẻ. Người vợ nói sữa do họ tự mua và được chị gái cho. Gia đình cũng có thùng mì.

Chưa kể, trong tủ lạnh, khi cán bộ mở ra xem thì thấy đầy các túi thực phẩm, rau, thịt, hàng chục lon bia. Thùng gạo cũng đầy, có một bao cỡ 20 - 30kg gạo.

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Sữa, mì, gạo và rau thịt chất đầy tủ lạnh, nhưng gia đình này vẫn gọi điện đến để xin 'cứu đói' - Ảnh: Cắt từ clip

Tình hình thực tế khá rõ nhưng nữ cán bộ vẫn rất nhã nhặn hỏi lại: "Chị nói muốn xin sữa cho bé là sữa gì ạ? Nhà mình còn thiếu đồ ăn gì không anh?". Hai vợ chồng bối rối không thể trả lời, lí nhí giải thích rằng sữa của bé được cho lâu rồi, giờ vẫn muốn xin thêm 1 thùng (loại đắt): "Dạ, muốn xin cho bé, mỗi người cho một vài thùng cho bé uống đó chị" nhưng nhấn mạnh là xin đúng loại gia đình đang dùng. 

Nghe xong, nam cán bộ vẫn nhẹ nhàng nói rằng gia đình có nhu cầu gì về thực phẩm thì cứ đề đạt, xã sẽ xem xét. Video clip sau khi đăng tải khiến nhiều người phẫn nộ, đặc biệt là những người đang thực sự gặp khó khăn, không nhờ mua được hoặc chưa đến lượt hỗ trợ thực phẩm.

Có thể thấy, dù hai vợ chồng thất nghiệp nhưng vẫn nhận được giúp đỡ từ bên ngoài, gia cảnh cũng không đến nỗi quá khó khăn, cơ cực. Nhiều người để lại bình luận khen ngợi cách tiếp nhận, xử lý khéo léo của cán bộ địa phương.

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