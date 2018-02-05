Mẹ Xuân Mạnh rưng rưng: 'Tôi đến từ một vùng quê nghèo hẻo lánh, không ngờ có ngày được đất nước vinh danh'

Xã hội 05/02/2018 07:25

Trong buổi giao lưu với các cầu thủ U23 Việt Nam chiều qua (4/2) tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM), người thân của một số cầu thủ đã có mặt để chung vui và có những lời dặn dò đầy xúc động.

Trong buổi giao lưu chiều qua, tuyển U23 đã có những phút giây cháy hết mình cùng người hâm mộ. Bên cạnh những giây phút hào hứng, người hâm mộ cũng có những khoảnh khắc lắng lòng khi nghe người thân của các chàng trai "vàng" chia sẻ tâm sự.

Đặc biệt, người hâm mộ không thể cầm được nước mắt khi nghe mẹ của cầu thủ Phạm Xuân Mạnh phát biểu. Khi được mời lên sân khấu, tay bà run run, nước mắt nghẹn ngào không nói nên lời. 

Mẹ Xuân Mạnh rưng rưng: 'Tôi đến từ một vùng quê nghèo hẻo lánh, không ngờ có ngày được đất nước vinh danh' - Ảnh 1
Người mẹ nghèo nghẹn ngào khi nhắc đến đứa con trai út. Ảnh: Diệu Ý - Phương Duy

Mãi một lúc sau, bà mới bình tĩnh phát biểu: "Tôi đến từ một vùng quê nghèo, hẻo lánh, không ngờ sẽ có ngày gia đình tôi được đất nước vinh danh như thế này".

Nói về đứa con trai út trong nhà, bà không giấu được sự tự hào: "Gia đình tôi rất tự hào về con trai mình. Trong tương lai, tôi hy vọng Mạnh và đồng đội sẽ tiếp tục mang lại vinh quang cho Tổ quốc, để màu cờ sắc áo luôn rực đỏ như ngày hôm nay". Những lời tâm sự chân chất của người phụ nữ đến từ vùng quê nghèo khiến khán giả lặng người. 

Sau khi U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích tại giải Vô địch bóng đá U23 châu Á, người hâm mộ rất xúc động khi biết được hoàn cảnh khó khăn của cầu thủ Phạm Xuân Mạnh. Anh sinh ra trong một gia đình thuần nông, kinh tế phụ thuộc vào vài sào ruộng. Mong ước lớn nhất của Xuân Mạnh lúc này là có tiền để trả nợ cho gia đình. 

Trong buổi giao lưu còn có sự xuất hiện của người thân cầu thủ Nguyễn Phan Hồng Duy và Nguyễn Công Phượng. Sau đây là một số hình ảnh được Phụ nữ & Gia đình ghi nhận:

Mẹ Xuân Mạnh rưng rưng: 'Tôi đến từ một vùng quê nghèo hẻo lánh, không ngờ có ngày được đất nước vinh danh' - Ảnh 2
Người thân của cầu thủ Nguyễn Phan Hồng Duy (thứ ba từ trái sang) và Nguyễn Công Phượng (thứ hai từ trái sang) cũng có mặt để chung vui. Ảnh: Diệu Ý - Phương Duy
Mẹ Xuân Mạnh rưng rưng: 'Tôi đến từ một vùng quê nghèo hẻo lánh, không ngờ có ngày được đất nước vinh danh' - Ảnh 3
Bố Công Phượng không kiềm được xúc động khi nhắc tới con trai. Ảnh: Diệu Ý - Phương Duy
Mẹ Xuân Mạnh rưng rưng: 'Tôi đến từ một vùng quê nghèo hẻo lánh, không ngờ có ngày được đất nước vinh danh' - Ảnh 4
Bố của cầu thủ Nguyễn Phan Hồng Duy nhắn nhủ con trai phải hết sức cố gắng trong những trận đấu sắp tới để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Ảnh: Diệu Ý - Phương Duy

Hy vọng với sự tin yêu và ủng hộ của cổ động viên bóng đá cả nước, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công vang dội.

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