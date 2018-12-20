Mẹ Đình Trọng tiết lộ nỗi sợ của con trai trên sân: ‘Con không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ quần áo thi đấu không sơ vin được thôi’

Trần Đình Trọng là một trong những người có đóng góp to lớn giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Là người mạnh mẽ trên sân cỏ nhưng chàng trai này lại có một nỗi sợ rất đáng yêu được chính mẹ anh tiết lộ.

Trần Đình Trọng (sinh năm 1997, quê Hà Nội), được mệnh danh là “lá chắn thép” của đội tuyển Việt Nam. Trên sân bóng mạnh mẽ là vậy nhưng Đình Trọng có một thói quen vô cùng đặc biệt: phải sơ vin mỗi khi ra sân. Thói quen này không chỉ khiến người hâm mộ tò mò mà cả người thân của anh cũng nhiều lần thắc mắc. Cô Nguyễn Thu Hương (mẹ anh) chia sẻ, con trai từng tâm sự với bà: “Sơ vin để chơi bóng tự tin hơn, con không sợ đối thủ mạnh, con chỉ sợ quần áo thi đấu không sơ vin được thôi”.

Đình Trọng và mẹ - Ảnh: Internet Người hâm mộ không còn xa lạ với hình ảnh Đình Trọng mỗi khi ra sân thi đấu đều bỏ áo vào quần. Cũng từ đó, anh được người hâm mộ đặt biệt danh là Trọng “sơ vin” hay Trọng “đóng thùng”. Được biết Đình Trọng có niềm yêu thích bóng đá từ lúc còn rất nhỏ. Từ khi mới lên 4 tuổi, cậu bé Đình Trọng đã ăn, ngủ cùng quả bóng. Mỗi khi đi học về là ôm bóng chạy ra sân. Thậm chí trong bài viết văn lúc còn nhỏ, Trọng cũng tả về quả bóng của mình.

Đối thủ mạnh đến mấy cũng không khiến Đình Trọng sợ bằng việc quần áo thi đấu không thể sơ vin - Ảnh: Internet Đến khi lên 10, Trọng đã thỏa mãn ước mơ khi được chọn vào lò đào tạo trẻ. Lúc này gia đình cũng không hề ngăn cản vì biết đó là ước mơ của Trọng. Sau nhiều nỗ lực, khả năng của Đình Trọng đã được mọi người công nhận - Ảnh: Internet Sau nhiều năm phấn đấu, Đình Trọng đã được góp mặt trong đội tuyển quốc gia và tạo nên lịch sử trong giải đấu AFF Cup 2018 vừa qua. Trong trận chung kết với Malaysia tại Mỹ Đình, Đình Trọng đã hóa giải mọi tình huống tấn công của đối thủ. Điều khiến mọi người đau lòng nhất là trong trận đấu đó, Đình Trọng đã bị thương nặng ở chân. Dù rất đau đớn nhưng chàng trung vệ thép này không một lời than vãn mà cắn răng chịu đau đến hết trận đấu. Vì chấn thương, Đình Trọng sẽ sang Hàn Quốc phẫu thuật và không thể cùng tuyển Việt Nam tham gia ASIAN Cup 2019. Nhiều ngày qua, rất đông người hâm mộ đã vào trang cá nhân để động viên, hy vọng anh sẽ sớm ngày hồi phục và quay lại thi đấu.

Đình Trọng báo tin về gia đình: "Cháu mất giải đấu tới rồi chú ạ" Trong niềm vui chiến thắng tối 16/12, Đình Trọng rơi nước mắt không phải vì hạnh phúc. Anh chàng buồn bã khi gặp phải chấn thương rạn xương bàn chân phải, có thể sẽ bỏ lỡ Asian Cup 2019.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-dinh-trong-tiet-lo-noi-so-cua-con-trai-tren-san-con-khong-so-doi-thu-manh-chi-so-quan-ao-thi-dau-khong-so-vin-duoc-thoi-308483.html