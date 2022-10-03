Mẹ đi làm ăn xa, bé gái 12 tuổi phải sang nhà hàng xóm ngủ nhờ buổi tối. Trong thời gian này, cháu bé bị người đàn ông chủ nhà nhiều lần hiếp dâm.

Theo thông tin từ báo Lao động, ngày 3/10, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quốc Vương (SN 1991), trú tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp để điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng tháng 5/2021, bà C. (SN 1966), trú tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp phải đi làm ăn xa nhà. Lúc này, bà C. cho con gái sang ngủ nhờ buổi tối với con gái của nhà hàng xóm.

Đối tượng đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu B. Đến lần thứ 3, khi Vương đang thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu B thì bị vợ phát hiện và trình báo cơ quan chức năng - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Infonet/Vietnamnet, trong thời gian này, đối tượng Vương đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu B. Đến lần thứ 3, khi Vương đang thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu B thì bị vợ phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

Sau một thời gian điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Vương để điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và đã được VKSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn các quyết định nói trên.

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