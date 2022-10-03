Mẹ đi làm xa gửi con ngủ nhờ nhà hàng xóm, bé gái 12 tuổi nhiều lần bị chủ nhà xâm hại

Xã hội 03/10/2022 17:00

Mẹ đi làm ăn xa, bé gái 12 tuổi phải sang nhà hàng xóm ngủ nhờ buổi tối. Trong thời gian này, cháu bé bị người đàn ông chủ nhà nhiều lần hiếp dâm.

Theo thông tin từ báo Lao động, ngày 3/10, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quốc Vương (SN 1991), trú tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp để điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng tháng 5/2021, bà C. (SN 1966), trú tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp phải đi làm ăn xa nhà. Lúc này, bà C. cho con gái sang ngủ nhờ buổi tối với con gái của nhà hàng xóm. 

 

Mẹ đi làm xa gửi con ngủ nhờ nhà hàng xóm, bé gái 12 tuổi nhiều lần bị chủ nhà xâm hại - Ảnh 1
Đối tượng đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu B. Đến lần thứ 3, khi Vương đang thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu B thì bị vợ phát hiện và trình báo cơ quan chức năng - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Infonet/Vietnamnet, trong thời gian này, đối tượng Vương đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu B. Đến lần thứ 3, khi Vương đang thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu B thì bị vợ phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.  

Sau một thời gian điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Vương để điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và đã được VKSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn các quyết định nói trên.

Bất ngờ với lời khai của 7 thiếu niên bị tố xâm hại nữ sinh 15 tuổi nhiều lần trong đêm

Bất ngờ với lời khai của 7 thiếu niên bị tố xâm hại nữ sinh 15 tuổi nhiều lần trong đêm

Bước đầu 7 thiếu niên thừa nhận có quan hệ tình dục với nữ sinh 15 tuổi nhưng được sự đồng tình.

Xem thêm
Từ khóa:   xâm hại bé gái 3 gã hàng xóm xâm hại bé gái 3 lần xâm hại bé gái

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 41 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 8 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?