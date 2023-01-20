Vào tối ngày 19/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - ông Đoàn Tấn Bửu cho biết về diễn biến quá trình đưa thi thể bé trai lọt xuống trụ bê tông lên mặt đất.

Theo thông tin từ VTC News, vào 21h30 ngày 19/1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết về diễn biến quá trình đưa thi thể bé trai lọt xuống trụ bê tông lên mặt đất. “Từ sáng đến giờ các lực lượng cứu hộ có sự tập trung, phối hợp làm cật lực nhiều biện pháp. Đến khoảng 6h chiều nay, đoạn cọc thứ 2 đã được đưa lên mặt đất. Đầu cột thứ 3 đã lộ, vệ sinh, hút nước để thực hiện các công đoạn khác nhau”, ông Đoàn Tấn Bửu thông tin.

Lực lượng vẫn đang nổ lực đưa thi thể nạn nhân lên mặt đất - Ảnh: VTC News Đồng thời, ông Đoàn Tấn Bửu chia sẻ thêm, mặc dù đã đến công đoạn cuối cùng nhưng do điều kiện cứu hộ ở dưới sâu có nhiều khó khăn nên đến nay, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể đưa được thi thể bé trai lên mặt đất. “Đây là công đoạn khó khăn dù đã đến giai đoạn cuối cùng. Thi công ở độ sâu 24m xung quanh có nước, phải bơm hút liên tục. Do đó, công việc có phần nặng nhọc, trở ngại, công việc kéo dài ra. Hiện nay, các đơn vị cứu hộ vẫn quyết tâm, tập trung ứng cứu liên tục để đảm bảo nhân lực, thiết bị cũng như phương án điều chỉnh phù hợp với giai đoạn cuối cùng. Để chúng ta quyết tâm làm thế nào trong đêm nay hoặc sáng mai sẽ hoàn thành cứu hộ em bé, đưa về với gia đình lo tang sự”, ông Đoàn Tấn Bửu nói.

Cọc bê tông nơi bé Hạo Nam bị lọt xuống - Ảnh: VNExpress Trước đó, theo thông tin từ VNExpress, vào 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam bị lọt xuống cọc bêtông sâu 35 m, đường kính 25 cm, khi cùng bạn nhặt phế liệu ở công trường cầu Rọc Sen. Những ngày sau đó, tỉnh Đồng Tháp và các lực lượng đã huy động thiết bị, nhân sự, đưa ra nhiều phương án, song việc cứu hộ không thành công do thiếu kinh nghiệm, hạn chế máy móc, nhân lực... Tối 4/1, tức sau 5 ngày xảy ra tai nạn, tỉnh Đồng Tháp thông tin bé trai 10 tuổi tử vong sau khi tiến hành hội chẩn dựa trên những dữ liệu được thu thập. Thời gian qua, nhiều thiết bị như cẩu 80 tấn, búa rung 180 kW, ống vách, gàu múc đất từ nhiều tỉnh thành được huy động đến hiện trường hỗ trợ nhổ cọc.

Vụ bé trai lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp: Thi thể bé Hạo Nam được xác định nằm ở đầu đoạn cọc thứ 3 Sau khi nhổ đoạn thứ hai lên bằng cần cẩu, cứu hộ dùng kỹ thuật đưa thi thể bé trai - được xác định nằm ở đầu đoạn cọc thứ ba lên trong tối ngày 19/1.

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