Vào ngày 2/10, một cháu bé tại bản Sơn Hà (xã Tà Cạ) bị nước cuốn trôi và tử vong.

Theo thông tin từ Người đưa tin, vào trưa ngày 2/10, ông Vi Văn Mằn, Chủ tịch UBND xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết: "Trận lũ xảy ra vào rạng sáng nay trên địa bàn đã cuốn trôi một cháu bé 4 tháng tuổi ở bản Sơn Hà. Hiện bản này đang bị cô lập nên chính quyền địa phương chưa thể tiếp cận được vào hiện trường”.

Cháu bé bị lũ cuốn trôi là Mùa Ngọc Ch. (4 tháng tuổi), con của vợ chồng anh Mùa Xuân Tình. Căn nhà của vợ chồng anh Mùa Xuân Tình bị cuốn trôi hoàn toàn.

Ngoài ra, tại xã Tà Cạ cũng có một cháu bé 4 tuổi tử vong do nhà sập khi xảy ra lũ quét.

Nhiều ngôi nhà sập và bị cuốn trôi - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn thông tin: “Tình hình mưa lũ tại Kỳ Sơn nói chung, đặc biệt ở thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ đang rất phức tạp, UBND huyện tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung huy động các lực lượng tham gia ứng cứu khắc phục hậu quả mưa lũ”.

Chính quyền đang tiếp tục chỉ đạo địa phương sơ tán người dân đến nơi an toàn, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại mưa lũ gây ra; thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với các đơn vị đảm bảo nhanh nhất thông tuyến giao thông...

Nước lũ quét qua thị trấn Mường Xén - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Đợt lũ quét này cũng đã khiến 15 nhà bị cuốn trôi, chủ yếu tại xã Tà Cạ; 40 nhà bị ngập, 2 xe ô tô bị trôi. Tuyến quốc lộ 7A đoạn qua khối 1 đến khối 8 (thị trấn Mường Xén) bị ngập bùn sâu. Các phương tiện không thể qua lại đoạn đường này.

Hiện tại, nước đã rút, tuy nhiên, vì mất điện và còn mưa nên công tác thông tin và khắc phục hậu quả đang gặp khó khăn.

Lũ quét kinh hoàng ở Nghệ An: 1 người tử vong, 15 ngôi nhà bị cuốn trôi, giao thông bị ách tắc hoàn toàn Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vào sáng ngày 2/10, mưa lũ lớn đã làm chết 1 người ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ.

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