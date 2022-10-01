Vụ đôi vợ chồng bị lũ cuốn trôi ở Nghi Lộc, để lại 3 con thơ dại: Tặng sổ tiết kiệm hỗ trợ các em vượt qua khó khăn

Xã hội 01/10/2022 10:07

Sở Giáo dục và Đạo tạo Nghệ An vừa trao sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng để hỗ trợ 3 học sinh có bố mẹ bị lũ cuốn trôi ở xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, tối 30/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên và trao sổ tiết kiệm cho gia đình 3 em học sinh có bố mẹ bị đuối nước tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc.

Trước đó, vì mới bị gãy chân do trượt giàn giáo khi đang đi phụ hồ nên chiều 29/9, dù trời mưa nhưng anh Nguyễn Văn Ái và vợ là chị Nguyễn Thị Lan (xóm 12, xã Nghi Lâm) vẫn tìm đến một phòng khám gần nhà để thay băng và khám bệnh.

Đến khoảng 16h, trên đường về khi qua cầu Cố Hoà, xã Nghi Lâm thì bị nước lũ cuốn khiến cả 2 vợ chồng mất tích; thi thể được tìm thấy vào sáng 30/9. Anh Ái và chị Lan ra đi để lại 3 con nhỏ, cháu lớn nhất sinh năm 2011 và cháu bé nhất sinh năm 2016.

Vụ đôi vợ chồng bị lũ cuốn trôi ở Nghi Lộc, để lại 3 con thơ dại: Tặng sổ tiết kiệm hỗ trợ các em vượt qua khó khăn - Ảnh 1
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao sổ tiết kiệm hỗ trợ cho 3 học sinh mồ côi cả bố và mẹ - Ảnh: báo Tiền Phong

 

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, qua đó, sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã trao sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình vượt qua khó khăn. Công đoàn ngành giáo dục cũng trích một phần kinh phí để ủng hộ 3 học sinh có bố mẹ bị lũ cuốn trôi.

Thời điểm đó, huyện Nghi Lộc có mưa lớn liên tục, nước qua cầu dâng cao, gây ngập lụt và chia cắt nhiều tuyến đường. Dù đã phát hiện sự việc, nhưng lực lượng chức năng vẫn không kịp ứng cứu, nước lũ đã cuốn hai vợ chồng mất tích. Sau một đêm tìm kiếm, đến sáng 30/9, thi thể hai vợ chồng mới được tìm thấy và đưa về cho gia đình lo liệu hậu sự.

Đến thăm viếng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành chia sẻ nỗi đau mất mát của các cháu và gia đình, Đồng thời, động viên các cháu cùng gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Trong thời gian tới, Sở sẽ tạo mọi điều kiện để các cháu được đi học đầy đủ và cắt cử giáo viên phụ đạo, bồi dưỡng thêm cho các cháu để không bị ảnh hưởng hoặc gián đoạn việc học.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã trao sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình vượt qua khó khăn. Công đoàn ngành Giáo dục cũng trích một phần kinh phí để ủng hộ cho các cháu.

Quặn lòng nhìn 3 đứa trẻ thơ dại đội khăn tang, đứng thất thần bên thi thể bố mẹ bị nước lũ cuốn trôi, người thân khóc ngất tiếc thương số phận ngắn ngủi

Quặn lòng nhìn 3 đứa trẻ thơ dại đội khăn tang, đứng thất thần bên thi thể bố mẹ bị nước lũ cuốn trôi, người thân khóc ngất tiếc thương số phận ngắn ngủi

Giữa căn nhà lạnh lẽo, ngồi bên thi thể cha mẹ, 3 đứa con thơ được các bác, các cô chú vỗ về từ đêm hôm qua nên chưa thấu hết nỗi đau không còn cha mẹ.

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