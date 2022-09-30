Đã tìm thấy thi thể hai vợ chồng ở Nghi Lộc bị nước cuốn trôi: Xót xa 3 con thơ vẫn trông ngóng bố mẹ

Xã hội 30/09/2022 10:04

Sau nhiều giờ tìm kiếm, cơ quan chức năng ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã tìm thấy thi thể của hai vợ chồng bị nước lũ cuốn trôi.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, vào sáng 30/9, thi thể cả hai vợ chồng trú tại xã Nghi Lâm đã được tìm thấy. Bà Trần Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết, lúc 7h30 sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đã phát hiện thi thể người chồng bị nước lũ cuốn trôi. 

Nạn nhân được tìm thấy là anh Nguyễn Văn Ái (38 tuổi) cách vị trí gặp nạn 30m, trú tại xóm 12, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Bà Tuyết thông tin: "Địa điểm phát hiện thi thể người chồng cách vị trí bị nạn khoảng 70m. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người vợ bị nước cuốn mất tích cùng thời điểm”.

Ngay sau đó, thi thể của người vợ là chị Nguyễn Thị Lan được tìm thấy lúc 8h30, cách xa hơn, bị vướng vào bờ thép gai.

Đã tìm thấy thi thể hai vợ chồng ở Nghi Lộc bị nước cuốn trôi: Xót xa 3 con thơ vẫn trông ngóng bố mẹ - Ảnh 1
Thi thể người chồng được tìm thấy sáng nay có vết băng bó khi đi khám ở viện về nhà - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ VOV, vào khoảng 16h ngày 29/9, hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Ái và chị Nguyễn Thị Lan cùng trú tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc) sau khi khám bệnh đã chở nhau về nhà bằng xe máy. Khi gần tới đoạn cầu Cổ Hòa (xã Nghi Lâm), vợ chồng anh A. cùng chiếc xe máy đã bất ngờ bị nước lũ cuốn đi.

Đã tìm thấy thi thể hai vợ chồng ở Nghi Lộc bị nước cuốn trôi: Xót xa 3 con thơ vẫn trông ngóng bố mẹ - Ảnh 2
Thi thể 2 vợ chồng được tìm thấy vào sáng 30/9 - Ảnh: Báo Nghệ An

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng huyện Nghi Lộc đã tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân. Sau đó, chiếc xe máy của vợ chồng anh A. đã được tìm thấy. Theo người dân cho biết, gia đình vợ chồng anh A sinh được 3 người con. Con đầu học lớp 6, con thứ 2 học lớp 1 và một cháu đang nhỏ.

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