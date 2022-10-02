Lũ quét kinh hoàng ở Nghệ An: 1 người tử vong, 15 ngôi nhà bị cuốn trôi, giao thông bị ách tắc hoàn toàn

Xã hội 02/10/2022 11:53

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vào sáng ngày 2/10, mưa lũ lớn đã làm chết 1 người ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ.

Theo thông tin từ VTC News, trận lũ ống xảy ra vào sáng 2/10, tại thị trấn Mường Xén và xã Cà Tạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), gây thiệt hại lớn về nhà cửa. Nước lũ cháy xiết cuốn trôi một số ô tô của người dân, nhiều nhà bị đổ sập. Trận lũ xảy ra bất ngờ nên một số người dân phải trèo lên mái nhà để thoát thân. 

Ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), cho biết, do mưa lớn từ thượng nguồn trên núi chảy về nên đã gây ra lũ ống, lũ quét. Hiện tại chưa có thương vong về người. 

Ông Minh cho biết: "Ngay sau khi lũ ống xảy ra, chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc, hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi những ngôi nhà có nguy cơ đổ sập hoặc có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở núi".

Lũ quét kinh hoàng ở Nghệ An: 1 người tử vong, 15 ngôi nhà bị cuốn trôi, giao thông bị ách tắc hoàn toàn - Ảnh 1Lũ quét kinh hoàng ở Nghệ An: 1 người tử vong, 15 ngôi nhà bị cuốn trôi, giao thông bị ách tắc hoàn toàn - Ảnh 2Lũ quét kinh hoàng ở Nghệ An: 1 người tử vong, 15 ngôi nhà bị cuốn trôi, giao thông bị ách tắc hoàn toàn - Ảnh 3
Một số hình ảnh về lũ ống tại Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đến 10 giờ sáng 2/10, mưa lũ lớn đã làm chết 1 người ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ.

 

Mưa lũ đã làm cuốn trôi 15 ngôi nhà của người dân ở xã Tà Cạ (bản Bình Sơn: 3 nhà, Cầu Tám: 2 nhà, Hòa Sơn: 10 nhà). 50 nhà bị ngập, trong đó 4 nhà ngập nặng. 50 ngôi nhà của người dân bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ và Khối 1, thị trấn Mường Xén bị ngập, trong đó có 4 nhà ngập nặng.

Lũ quét kinh hoàng ở Nghệ An: 1 người tử vong, 15 ngôi nhà bị cuốn trôi, giao thông bị ách tắc hoàn toàn - Ảnh 4
Một chiếc xe ô tô bị lũ cuốn trôi - Ảnh: VOV
Lũ quét kinh hoàng ở Nghệ An: 1 người tử vong, 15 ngôi nhà bị cuốn trôi, giao thông bị ách tắc hoàn toàn - Ảnh 5
Nhiều ngôi nhà ngập trong lũ - Ảnh: VOV
Lũ quét kinh hoàng ở Nghệ An: 1 người tử vong, 15 ngôi nhà bị cuốn trôi, giao thông bị ách tắc hoàn toàn - Ảnh 6
15 ngôi nhà bị cuốn trôi - Ảnh: Infornet/Vietnmanet

Mưa lớn gây ngập lụt tại các cơ quan trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Nhiều đoạn tại tuyến đường Mường Xén đi Tây Sơn bị ngập và sạt lở, làm hư hỏng cầu tràn Hòa Sơn, xã Tà Cạ.

Mưa lũ gây sạt lở tuyến quốc lộ 7 tại xã Tà Cạ, sạt lở ta luy dương làm tắc đường, các phương tiện hiện không qua lại được. Hiện tại, đường giao thông vào xã Tà Cạ và Tây Sơn bị ách tắc hoàn toàn.

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