Tại cơ quan điều tra, HLV thể hình bán dâm khai trong quá trình làm việc, tiếp xúc với nhiều quý bà nhiều tiền nhưng thiếu thốn tình cảm nên dần nhận lời "đi khách".

Nhiều ngày qua, vụ việc Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa triệt phá thành công đường dây bán dâm liên quan đến HLV thể hình nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Theo thông tin ban đầu, HLV thể hình bán dâm tên N. (30 tuổi), hiện là huấn luyện viên thể hình cho một số trung tâm thể thao tại Hà Nội, bị phát hiện bán dâm vào chiều 4/8.

Bị bắt quả tang cùng huấn luyện viên này là một khách nữ mua dâm 22 tuổi. Tại cơ quan điều tra, N. cho biết trong quá trình làm huấn luyện viên, anh ta tiếp xúc với nhiều quý bà có tiền nhưng thiếu thốn về tình cảm. Ban đầu hai bên chỉ đi uống nước, sau đó ai có nhu cầu mua dâm và trả giá cao thì đối tượng sẽ “đi khách”.

Để qua mặt cơ quan điều tra, N. kết nối với Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 1990, trú phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để thực hiện hành vi bán dâm.

Thảo tham gia dắt mối cho HLV thể hình bán dâm - Ảnh: Internet

Không chỉ phục vụ khách tại các phòng tập, đối tượng còn mở rộng hoạt động qua mạng xã hội. "Tú bà" Thảo yêu cầu N. gửi ảnh bán thân, ảnh chân dung qua mạng xã hội để “chào hàng”. Vào ngày 28/7, Thảo tìm được vị khách nữ 22 tuổi. Sau khi trao đổi, Thảo gửi ảnh và đưa ra giá là 18 triệu đồng. Nhận tiền xong, Thảo gửi cho N. 12 triệu đồng, số còn lại giữ để ăn tiêu cá nhân.

Vào chiều 4/8, khi N. đang vui vẻ cùng khách thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Theo thông tin trên VnExpress, trong quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trong ví của nam huấn luyện viên này có cả thuốc… Viagra (loại thuốc điều trị rối loạn cương dương).

Bên cạnh đó, khi biết được giá bán dâm là 18 triệu đồng nhưng mình chỉ nhận được 12 triệu, N. tỏ ra khá bất ngờ.

Được biết, nam huấn luyện viên bán dâm là người từ tỉnh ngoài đến Hà Nội. Đến khi bị bắt, N. và Thảo vẫn không hề biết mặt nhau. Hiện vụ việc vẫn được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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