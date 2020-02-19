Sau khi chém vợ cũ tại đại lý vé máy bay ở Bình Dương, đến khuya cùng ngày đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Mới đây, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ đối tượng Đỗ Thanh Nghĩa (43 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, người đàn ông này đã chém vợ cũ vào tối 18/2. Nạn nhân là chị L.T.Q.H (30 tuổi, ngụ phường Tân Định, thị xã Bến Cát).

Sau nhiều giờ gây án, khuya 18/2 đối tượng chém vợ cũ tại đại lý vé máy bay đã đến cơ quan công an đầu thú - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tổ Quốc, tại cơ quan điều tra, đối tượng Đỗ Thanh Nghĩa khai cách đây vài ngày bị anh trai của chị H. cùng một số thanh niên khác chặn đánh nên bức xúc tìm vợ cũ để trả thù. Sau khi gây án, Nghĩa đã lái xe rời đi. Tuy nhiên vì biết không thể trốn thoát nên đến khuya cùng ngày, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 18/2, Nghĩa lái ô tô đến nhà vợ cũ cũng là đại lý bán vé máy bay, mỹ phẩm ở khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, Nghĩa xảy ra mâu thuẫn với vợ cũ. Sau đó, Nghĩa đã ra ô tô lấy một con dao, lao vào chém nạn nhân tới tấp. Theo thông tin trên Vietnamnet, khi bị chém nạn nhân chạy ra ngoài kêu cứu thì bị đối tượng này dùng một con dao khác chém tiếp. Thấy nạn nhân ngã gục trên vũng máu, Nghĩa nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Vụ việc khiến người dân địa phương không khỏi bàng hoàng - Ảnh: Internet

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo sự việc đến cơ quan công an. Nhận được tin, chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc điều tra. Được biết Nghĩa và nạn nhân đã ly hôn được một thời gian dài.

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