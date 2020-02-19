Sau khi tranh cãi, người phụ nữ bị chồng cũ chém tới tấp, nằm gục trên vũng máu. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Vào tối qua (18/2), một người phụ nữ tại Bình Dương bị chồng cũ chém tới tấp, nằm gục trên vũng máu khiến người dân trong khu vực bàng hoàng. Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 30 phút, một người đàn ông đi vào đại lý vé máy bay và mỹ phẩm tại Khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát. Hiện trường người phụ nữ bị chồng cũ chém tại Bình Dương - Ảnh: Internet Theo thông tin trên Tổ Quốc, trong lúc nói chuyện thì người đàn ông xảy ra mâu thuẫn với vợ cũ. Sau đó, người này chạy ra ô tô, mở cửa lấy một con dao rồi chạy vào chém tới tấp vào người vợ cũ. Vì bị chém bất ngờ nên nạn nhân không kịp chạy, ngã gục trên vũng máu.

Sau khi gây án, người đàn ông này nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường - Ảnh: Internet Gây án xong, đối tượng nhanh chóng lái xe ô tô rời đi. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng chạy đến đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cũng theo nguồn tin trên, người đàn ông gây án là chồng cũ của nạn nhân. Cả hai đã ly hôn một thời gian dài. Hiện cơ quan chức năng đang truy bắt đối tượng gây án và điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Người phụ nữ bị chồng cũ sát hại Cách đây không lâu, tại Yên Bái cũng vừa xảy ra một vụ án mạng đau lòng khiến 1 người phụ nữ 43 tuổi tử vong. Vào khoảng 15 giờ ngày 28/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) nhận được tin báo về một vụ giết người xảy ra trên địa bàn địa phương. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. Chân dung người đàn ông chém chết vợ cũ tại Yên Bái - Ảnh: Internet Tại hiện trường, công an phát hiện chị N.T.Q (trú tại tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái) nằm bất động dưới nền bếp ăn của gia đình, cơ thể có nhiều thương tích. Đến khoảng 20 giờ, đối tượng Nguyễn Hải Long (sinh năm 1971, trú tại đường Chu Văn An, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai) đã ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Long khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết Long và chị Q. từng kết hôn, chung sống với nhau và có 2 con trai. Đến năm 2018, hai người đã ly hôn, 2 người con trai đang ở với mẹ.

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