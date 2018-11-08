Hôm nay (8/11), Cơ quan công an cho biết vẫn đang tạm giữ nghi phạm Cầm Bá Hơn (SN 1990, ngụ tại thôn Thành Lai, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi tưới xăng lên người chị Lang Thị Thu (SN 1984, vợ vừa ly hôn của Hơn) rồi châm lửa thiêu sống.

Mẹ ruột chị Thu rất bức xúc trước hành động của Hơn, đồng thời mong cơ quan điều tra sớm làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm trước pháp luật - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Theo điều tra ban đầu, sáng 6/11, Hơn và chị Thu được tòa án triệu tập đến để xét xử ly hôn giữa hai vợ chồng. Khi chị Thu về nhà đón hai con nhỏ và dọn đồ đạc để về nhà mẹ đẻ thì bị chồng cũ bất ngờ đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt. Hậu quả, chị Thu bị bỏng nặng ở hai tay, cổ, bụng và hai bên đùi.

Bà Lữ Thị Hương (mẹ ruột chị Thu) cho biết, vợ chồng Hơn kết hôn đã lâu, có 2 con gái (9 tuổi và 5 tuổi). Do hoàn cảnh khó khăn nên cả hai gửi con ở quê cho ông bà nội ngoại chăm sóc và đi làm thuê ở Hưng Yên. Trong quá trình chung sống, cặp đôi xảy ra mâu thuẫn không thể hàn gắn nên chị Thu gửi đơn ra tòa xin ly hôn. Chẳng ai ngờ Hơn đã ra tay sát hại vợ vì níu kéo bất thành. Chứng kiến con gái bốc cháy như ngọn đuốc sống, bà Hương vừa bàng hoàng vừa căm giận gã con rể.

Hiện chị Thu đã tạm qua cơn nguy kịch, nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Chị kể, do cuộc sống lam lũ, đầu tắt mặt tối suốt ngày mà chẳng đủ ăn, cộng thêm tính tình trẻ con ham chơi của chồng nên hai vợ chồng thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Ngoài ra, chênh lệch tuổi tác cũng khiến cặp đôi có những quan điểm trái ngược, bất đồng cứ thế tăng cao. Dù đã lấy nhau ngót nghét chục năm nhưng chưa ngày nào được sống hạnh phúc, vui vẻ bên nhau.

Sau một thời gian dài sống không hạnh phúc, chị Thu quyết định ly gửi đơn ra tòa xin ly hôn. Ngày 6/11, sau khi từ tòa án trở về, Hơn nài nỉ vợ nối lại tình cảm để cho con có đầy đủ bố mẹ nhưng chị Thu không đồng ý. Tức giận, Hơn tưới xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt.

Người vợ kể lại giây phút kinh hoàng bị chồng tẩm xăng thiêu sống - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Bác sĩ cho biết, chị Thu vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng, hai tay và hai bên đùi bỏng ở cấp độ II, III. Ở vùng cổ, bụng có vết bỏng nhẹ hơn nhưng ở cấp độ I, tỉ lệ bỏng toàn cơ thể khoảng 20%. Sau khi được bác sĩ truyền dịch, tiêm kháng sinh, lau rửa vết bỏng và băng bó thì sức khỏe của chị đã dần ổn định.