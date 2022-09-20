Lập Facebook giả nữ sinh trường y chiếm đoạt của 'bạn trai' gần 2 tỉ đồng

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 19-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Úy (50 tuổi, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, giữa Nguyễn Trung Úy và bà T. (cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) có quen biết nhau từ trước.

Sau đó, Úy chuyển vào miền Nam làm ăn sinh sống. Khoảng hai năm trở lại đây, trong những lần về quê chơi, người đàn ông này có gặp gỡ, nói chuyện với bà T., kết bạn Facebook để thường xuyên liên lạc với nhau.

Trong quá trình nói chuyện qua Facebook, Úy khoe với bà T. là mình có vợ và 3 người con nuôi đang làm trong ngành công an, bộ đội và bác sĩ du học bên Nhật. Ngoài ra, Úy biết bà T. có người con trai chưa có vợ, đang xuất khẩu lao động tại Nhật Bản nên cũng đã chủ động làm quen, kết bạn với con trai bà T. qua Facebook.

Giữa năm 2021, Úy nói có cháu gái tên Quỳnh Anh, đang là sinh viên năm cuối Đại học Y Hà Nội, có bố làm công an, mẹ nghỉ hưu, nhà nề nếp, có điều kiện, ngỏ ý muốn mai mối.

Đối tượng sau đó lập tài khoản Facebook tên "Trương Thị Quỳnh Anh", giả làm cháu gái, chủ động nhắn tin cho mẹ con người phụ nữ trên. Thời gian sau đó cả hai đồng ý trở thành người yêu của nhau qua Facebook.

Để không bị phát hiện, Úy không gọi video, hạn chế tối đa cuộc nói chuyện qua video. Khi bắt buộc phải nghe máy, đối tượng bịt mũi, giả giọng nữ.

Khi tạo được lòng tin, Úy lấy lý do gặp khó khăn về kinh tế như thiếu tiền học phí, bị ốm, nằm viện, bị hỏng điện thoại, thi trượt môn phải chạy tiền... và đề nghị gia đình nhà "người yêu" giúp đỡ.

Úy còn lập thêm nhiều tài khoản mới trên mạng xã hội, đóng vai là bố đẻ và bạn thân của Quỳnh Anh để nhắn tin nói chuyện.

Nguồn tin từ báo Vnexpress cũng cho biết, tin tưởng những thông tin mà Úy và "các nhân vật ảo" thêu dệt lên, từ tháng 11-2021 đến tháng 8-2022, hai mẹ con bà T. đã gửi tổng cộng hơn 1,9 tỉ đồng đến các tài khoản do Úy cung cấp. Ngay sau khi nhận được tiền, người đàn ông này đã nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra.