Lào Cai: Tạm giữ tài xế xe khách bị tố sàm sỡ hành khách trẻ em vị thành niên

Xã hội 26/04/2023 16:35

Tài xế nhà xe Hà Sơn - Hải Vân chuyên tuyến Hà Nội đi Sa Pa vừa bị công an thị trấn Sa Pa bắt giữ vì bị tố sàm sỡ khách hàng trẻ em vị thành niên.

Theo thông tin từ Báo Phụ nữ Việt Nam, liên quan đến sự việc trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh một nhóm người kéo đến văn phòng nhà xe Hà Sơn - Hải Vân ở thị xã Sa Pa, căng băng rôn phản ánh về việc tài xế nhà xe có hành vi "sàm sỡ khách hàng trẻ em vị thành niên, nhà xe từ chối chịu trách nhiệm”, sáng 26/4, hãng xe đã cho đình chỉ tài xế, toàn bộ thông tin cũng được chuyển cho cơ quan công an.

Đồng thời người đại diện hãng xe Hà Sơn Hải Vân đã gặp gỡ phía khách hàng để hỏi thăm.

Lào Cai: Tạm giữ tài xế xe khách bị tố sàm sỡ hành khách trẻ em vị thành niên - Ảnh 1
Nhà xe Hà Sơn - Hải Vân căng băng rôn về việc tài xế nhà xe có hành vi "sàm sỡ khách hàng trẻ em vị thành niên, nhà xe từ chối chịu trách nhiệm” - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Liên quan đến hình ảnh khách hàng mang băng rôn đến trước văn phòng cho rằng nhà xe từ chối chịu trách nhiệm, đại diện hãng xe cho biết sự việc chỉ diễn ra trong ít phút khi văn phòng chưa có người làm việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc và mời tài xế lên làm việc.

Tài xế là nhân viên ký hợp đồng có thâm niên làm việc cho hãng xe Hà Sơn - Hải Vân chuyên tuyến Hà Nội đi Sa Pa.

Dẫn tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, sự việc xảy ra trên chuyến xe từ Hà Nội đi Sa Pa lúc 4h15 sáng 24/4.

Kết thúc chuyến đi, một hành khách là trẻ vị thành niên xuống xe đã báo với gia đình về việc mình bị tài xế T.T.C. sàm sỡ trên xe. Khoảng 15 phút sau, gia đình cháu bé đã xuống bến xe để tìm lái xe nói chuyện, thời điểm này, tại bến chỉ có nhân viên lái xe và nhân viên xếp khách đứng ra trao đổi.

Vụ việc đã được cơ quan công an đã vào cuộc và yêu cầu tài xế T.T.C. lên làm việc.

Theo điều tra ban đầu, tài xế bị tố sàm sỡ nữ hành khách 14 tuổi là nhân viên ký hợp đồng có thâm niên làm việc cho hãng xe Hà Sơn - Hải Vân chuyên tuyến Hà Nội đi Sa Pa.

Hiện, lái xe đang bị tạm giữ tại cơ quan Công an thị xã Sa Pa để phục vụ điều tra.

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