Lâm Đồng: Mẹ dìm chết con trai 9 tháng tuổi trong xô nước vì khóc lóc không chịu ngủ

Xã hội 18/11/2020 15:50

Bực tức vì con trai khóc lóc không chịu ngủ, người mẹ trầm cảm dìm chết con trai 9 tháng tuổi trong xô nước ở nhà tắm.

Theo thông tin ban đầu, sáng nay (18/11), người thân bàng hoàng phát hiện bé L.T.Đ (9 tháng tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng) tử vong trong xô nước ở nhà tắm. Trong khi đó, mẹ của bé là L.H.T (24 tuổi) đang nằm vật vã, khóc lóc trong phòng ngủ.

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Ngôi nhà xảy ra vụ việc người mẹ trầm cảm dìm chết con trai trong nhà tắm vì khóc lóc không chịu ngủ - Ảnh: Thanh Niên

Sau đó, khi người nhà hỏi chuyện thì chị T. thừa nhận dìm chết con trai. Theo thông tin trên Thanh Niên, vì đứa trẻ khóc lóc không chịu ngủ, chị T. bế con vào nhà tắm, dìm trong xô nước. Đến khi không còn nghe bé Đ. khóc, chị T. gọi em trai đang ngủ ở phòng bên cạnh ra xem thì nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Được biết, vợ chồng chị T. có 2 người con, bé Đ. là con thứ 2. Hiện tại, chồng chị T. đang đi làm ăn xa, chị ở nhà cùng em trai ruột và nuôi 2 con nhỏ. Hơn 2 năm nay, chị T. mắc bệnh trầm cảm và thường xuyên phải đi điều trị ở TP. HCM.

Ngày 17/11 vừa qua, chị T. vừa từ TP. HCM trở về sau khi điều trị bệnh trầm cảm thì xảy ra vụ việc đau lòng. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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