Tiền Giang: Nghi án người đàn ông U50 sát hại người tình kém tuổi vì ghen tuông

Tin nóng 18/11/2020 15:16

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nghi án người đàn ông giết người tình rồi tự tử bằng thuốc diệt cỏ.

Trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đã tiến hành khám nghiệm hiện trường nghi án người đàn ông giết người tình rồi tự tử xảy ra tại thị xã Gò Công khiến 1 người chết và 1 người bị thương đang nằm bệnh viện.

Theo thông tin trên Người lao động, chiều 17/11, một người chăm sóc cây kiểng cho bà L.T.K.C (sinh năm 1978, ngụ thị xã Gò Công, Tiền Giang) phát hiện bà này tử vong trước nhà, trên người có nhiều vết thương. Cạnh đó là một cây dao nhọn và một cây kéo. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến chính quyền địa phương.

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Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nghi án giết người tình rồi tự tử ở Tiền Giang - Ảnh: Internet

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hung thủ là Nguyễn Thái An (sinh năm 1971, ngụ xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo). Cũng theo nguồn tin trên, bước đầu cơ quan công an xác định ông An đã sát hại bà C. rồi uống thuốc trừ sâu tự tử. Người đàn ông này và bà C. có mối quan hệ tình cảm. Nguyên nhân ban đầu nghi vấn ghen tuông nên ông C. mới sát hại người tìnhHiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào tháng 10/2020 tại Hà Nội cũng xảy ra vụ người đàn ông sát hại người tình rồi tự tử. Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 18/10, một số người dân nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ một căn nhà trong khu tập thể ngõ 217 Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc này, cơ quan chức năng phát hiện một phụ nữ tử vong, một người đàn ông bị thương nặng trên ngực. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu. 

Công an xác định người đàn ông bị thương là Lê Văn Chung (sinh năm 1982, đã có vợ và con gái, thường trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội), nạn nhân thiệt mạng là chị Đ.T.T (sinh năm 1982, thường trú tại Cao Bằng). 

Được biết, Chung cùng chị T. sống tại ngõ 217 Quan Hoa. Trước khi xảy ra sự việc, vì 2 người bất hòa nên chị T. đòi chia tay nhưng Chung không đồng ý và đe dọa sẽ giết chị T. Đêm 18/10, hai người cãi nhau. Chung dùng dao đâm người tình khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, đối tượng đã tự sát nhưng được phát hiện và đưa đi cấp cứu.

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