Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nghi án giết người tình rồi tự tử ở Tiền Giang - Ảnh: Internet

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hung thủ là Nguyễn Thái An (sinh năm 1971, ngụ xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo). Cũng theo nguồn tin trên, bước đầu cơ quan công an xác định ông An đã sát hại bà C. rồi uống thuốc trừ sâu tự tử. Người đàn ông này và bà C. có mối quan hệ tình cảm. Nguyên nhân ban đầu nghi vấn ghen tuông nên ông C. mới sát hại người tình. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào tháng 10/2020 tại Hà Nội cũng xảy ra vụ người đàn ông sát hại người tình rồi tự tử. Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 18/10, một số người dân nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ một căn nhà trong khu tập thể ngõ 217 Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội).