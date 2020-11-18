Sau khi vào nhà nghỉ, người đàn ông tử vong bất thường. Lúc nhân viên nhà nghỉ phát hiện vụ việc thì người phụ nữ đã rời khỏi hiện trường.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Viết Chiêu, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Mỹ (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) xác nhận vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong bất thường tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã.

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, vào chiều 17/11, người đàn ông 62 tuổi đi cùng một phụ nữ đến thuê phòng tại nhà nghỉ L.A 2 ở xã Quỳnh Mỹ. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi nhân viên nhà nghỉ lên dọn phòng thì phát hiện người đàn ông tử vong bất thường. Người phụ nữ đi cùng đã rời đi trước đó không ai hay.

Người đàn ông tử vong bất thường sau khi vào nhà nghỉ cùng một người phụ nữ - Ảnh: Internet

Ngay lập tức nhân viên nhà nghỉ đã trình báo sự việc đến công an địa phương. Nhận được tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, xác định danh tính nạn nhân. Danh tính người đàn ông tử vong là L.H.Q (62 tuổi), còn người phụ nữ đi cùng là bà N.T.M (49 tuổi, cùng trú tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ).

Sau đó, bà M. đã được triệu tập đến cơ quan công an để lấy lời khai. Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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