Lại xuất hiện cô dâu đeo vàng nặng trĩu, chồng đẹp như soái ca khiến nhiều chị em trầm trồ ghen tỵ

Xã hội 07/03/2019 17:23

Hình ảnh cô dâu xinh đẹp lộng lẫy, mang vàng nặng trĩu xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều chị em không khỏi ghen tỵ và ngưỡng mộ.

Thời gian qua xuất hiện không ít hình ảnh các đám cưới xa hoa, cô dâu đeo vàng "khủng" khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.

Trong khi mọi người chưa hết choáng ngợp với sự hoành tráng trong đám cưới của cô dâu sinh năm 2000 sống trong lâu đài ở Nam Định thì mới đây trên mạng xã hội lại lan truyền bức ảnh cô dâu đeo vàng trĩu cổ khiến ai nấy đều phải trầm trồ.

Lại xuất hiện cô dâu đeo vàng nặng trĩu, chồng đẹp như soái ca khiến nhiều chị em trầm trồ ghen tỵ - Ảnh 1
Cô dâu xinh đẹp trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Theo hình ảnh được đăng tải trên Facebook, cô dâu diện một chiếc áo cưới vô cùng xinh đẹp, trên người đeo rất nhiều vòng vàng. Hai tay của cô dâu thậm chí không thể đeo hết số nhẫn được tặng nên phải treo vào cổ.

Ngoài số vàng “khủng” cô dâu mang trên người, ngoại hình của chú rể còn khiến cư dân mạng trầm trồ nhiều hơn.

Lại xuất hiện cô dâu đeo vàng nặng trĩu, chồng đẹp như soái ca khiến nhiều chị em trầm trồ ghen tỵ - Ảnh 2
Số vàng cô dâu đeo khiến nhiều người choáng ngợp - Ảnh: Internet

Trong bức ảnh được chia sẻ trên mạng, chú rể là người có gương mặt trẻ trung và ưa nhìn. Được biết đây là đám cưới của cô dâu Hoàng Quyên và chú rể Phước Vinh, được tổ chức vào ngày 2/3 vừa qua.

Lại xuất hiện cô dâu đeo vàng nặng trĩu, chồng đẹp như soái ca khiến nhiều chị em trầm trồ ghen tỵ - Ảnh 3
Chú rể đẹp trai bên cạnh cô dâu xinh đẹp nhận được lời khen không ngớt từ cư dân mạng - Ảnh: Internet

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, những bức ảnh này đã thu hút không ít bình luận từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều tỏ ra ngưỡng mộ và ghen tỵ với cô dâu xinh đẹp này vì lấy chồng đẹp trai lại giàu có.

“Nhìn hai bạn thật sự rất đẹp đôi. Không phải ai cũng có phước lấy chồng đẹp lại có nhiều của hồi môn nhiều như bạn đâu. Hãy mãi hạnh phúc như vậy nhé”, K.L chúc phúc.

“Số vàng này mặc dù không phải là đại diện cho tất cả nhưng nó sẽ giúp hai bạn rất nhiều trong cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là hai người luôn yêu thương nhau”, T.G khuyên.

Hiện bức ảnh vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ và bình luận liên tục.

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Từ khóa:   đám cưới khủng quà cưới khủng vàng cưới

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