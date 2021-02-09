Kỳ thực tập đặc biệt của 30 sinh viên trường Y trong cuộc chiến COVID-19

Giữa diễn biến phức tạp của tình hình COVID-19, 30 sinh viên năm 4 thuộc ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch bệnh và coi đó là một kỳ thực tập đặc biệt.

Theo thông tin chia sẻ từ VTC News, 9h ngày 8/2, chuyến xe chở 30 sinh viên, lớp Xét nghiệm 10, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lăn bánh di chuyển về tâm dịch Chí Linh để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Khi chuyến xe khởi hành cũng là lúc câu chuyện của những chiến binh bắt đầu. Mặc dù biết dịp Tết đoàn viên là quan trọng thế nhưng các em đều ý thức được mình là một phần không thể thiếu trong cuộc chiến chống “giặc” COVID-19 - Ảnh: VTC News Em Nguyễn Thị Thủy Tiên, Bí thư lớp Xét nghiệm 10 - người được bạn bè trong lớp gọi “cô gái lạc quan nhất đoàn” tâm sự, gần Tết, cả lớp ai cũng nhớ nhà, nhưng chúng em đều ý thức được trách nhiệm của bản thân khi khoác trên mình chiếc áo blouse thiêng liêng.

Nữ sinh chia sẻ hồi hỗ trợ chống dịch lần trước, công việc diễn ra liên tục cả ngày, buổi trưa nghỉ khoảng 1 tiếng để thay đồ bảo hộ và ăn cơm. Cứ làm việc như thế đến độ 20g, thậm chí là 22g mới được trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Là chàng trai duy nhất trên chuyến xe 30 sinh viên đi lấy mẫu xét nghiệm tại TP. Chí Linh, Trần Bá Duy (Đan Phượng, Hà Nội) khá bình tĩnh, không mấy hồi hộp. Đây là lần thứ 3 em nhận nhiệm vụ đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Hai lần trước em thực hiện công việc tại phường Cộng Hòa (TP. Chí Linh), huyện Nam Sách và nay là TP. Chí Linh.

Bá Duy không thấy sợ vì việc lấy mẫu em được học, được thực hành nhiều lần ở trường. Em coi đây là một cơ hội lớn để trưởng thành, có thêm nhiều kinh nghiệm thực địa hơn. Chân dung 'nam thần' duy nhất trong số 30 sinh viên tham gia hỗ trợ phòng chống dịch tại tâm dịch Chí Linh - Ảnh: VTC News Trên chuyến xe lấy mẫu xét nghiệm có một “nhân vật đặc biệt” mà các sinh viên gọi là “Idol của cả nhóm”, đó là thầy giáo Ngụy Đình Hoàn, giảng viên khoa Xét nghiệm, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Hơn 10 ngày qua, thầy trực tiếp đồng hành cùng sinh viên trong cả hoạt động chuyên môn lẫn bữa ăn, giấc ngủ. Thầy Hoàn tin rằng, sau đợt dịch này không chỉ sinh viên mà các thầy cô trong trường sẽ có những tiến bộ rất lớn, đặc biệt trong công tác dự phòng, phòng bệnh và trực tiếp tham gia điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Thầy Hoàn đã gần 15 năm gắn bó với ngành y. Nhà thầy cách điểm đóng quân chưa đến 5km, nhưng không thể về. Mặc dù nhớ vợ con nhưng cả nhà đành ngậm ngùi nhìn nhau qua điện thoại. Mặc dù biết dịp Tết đoàn viên là quan trọng thế nhưng các em đều ý thức được mình là một phần không thể thiếu trong cuộc chiến chống “giặc” COVID-19, thế nên tất cả đều lựa chọn quyết tâm ở lại tâm dịch Tết nay. Bước xuống xe, ai cũng sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình.

Tin vui: Quảng Ninh công bố đã kiểm soát được dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh đã chính thức công bố về việc tỉnh đã kiểm soát được dịch bệnh, đúng như đã hứa với người dân trước đó là kiểm soát dịch trước ngày 28 Tết Nguyên đán.

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