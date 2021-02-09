Kỳ thực tập đặc biệt của 30 sinh viên trường Y trong cuộc chiến COVID-19

Xã hội 09/02/2021 14:47

Giữa diễn biến phức tạp của tình hình COVID-19, 30 sinh viên năm 4 thuộc ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch bệnh và coi đó là một kỳ thực tập đặc biệt.

Theo thông tin chia sẻ từ VTC News, 9h ngày 8/2, chuyến xe chở 30 sinh viên, lớp Xét nghiệm 10, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lăn bánh di chuyển về tâm dịch Chí Linh để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Khi chuyến xe khởi hành cũng là lúc câu chuyện của những chiến binh bắt đầu.

covid 19 1
Mặc dù biết dịp Tết đoàn viên là quan trọng thế nhưng các em đều ý thức được mình là một phần không thể thiếu trong cuộc chiến chống “giặc” COVID-19 - Ảnh: VTC News

Em Nguyễn Thị Thủy Tiên, Bí thư lớp Xét nghiệm 10 - người được bạn bè trong lớp gọi “cô gái lạc quan nhất đoàn” tâm sự, gần Tết, cả lớp ai cũng nhớ nhà, nhưng chúng em đều ý thức được trách nhiệm của bản thân khi khoác trên mình chiếc áo blouse thiêng liêng.

Nữ sinh chia sẻ hồi hỗ trợ chống dịch lần trước, công việc diễn ra liên tục cả ngày, buổi trưa nghỉ khoảng 1 tiếng để thay đồ bảo hộ và ăn cơm. Cứ làm việc như thế đến độ 20g, thậm chí là 22g mới được trở về ký túc xá nghỉ ngơi.  

Là chàng trai duy nhất trên chuyến xe 30 sinh viên đi lấy mẫu xét nghiệm tại TP. Chí Linh, Trần Bá Duy (Đan Phượng, Hà Nội) khá bình tĩnh, không mấy hồi hộp. Đây là lần thứ 3 em nhận nhiệm vụ đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Hai lần trước em thực hiện công việc tại phường Cộng Hòa (TP. Chí Linh), huyện Nam Sách và nay là TP. Chí Linh.

Bá Duy không thấy sợ vì việc lấy mẫu em được học, được thực hành nhiều lần ở trường. Em coi đây là một cơ hội lớn để trưởng thành, có thêm nhiều kinh nghiệm thực địa hơn.

covid 19 2
Chân dung 'nam thần' duy nhất trong số 30 sinh viên tham gia hỗ trợ phòng chống dịch tại tâm dịch Chí Linh - Ảnh: VTC News

Trên chuyến xe lấy mẫu xét nghiệm có một “nhân vật đặc biệt” mà các sinh viên gọi là “Idol của cả nhóm”, đó là thầy giáo Ngụy Đình Hoàn, giảng viên khoa Xét nghiệm, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Hơn 10 ngày qua, thầy trực tiếp đồng hành cùng sinh viên trong cả hoạt động chuyên môn lẫn bữa ăn, giấc ngủ.

Thầy Hoàn tin rằng, sau đợt dịch này không chỉ sinh viên mà các thầy cô trong trường sẽ có những tiến bộ rất lớn, đặc biệt trong công tác dự phòng, phòng bệnh và trực tiếp tham gia điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Thầy Hoàn đã gần 15 năm gắn bó với ngành y. Nhà thầy cách điểm đóng quân chưa đến 5km, nhưng không thể về. Mặc dù nhớ vợ con nhưng cả nhà đành ngậm ngùi nhìn nhau qua điện thoại.

Mặc dù biết dịp Tết đoàn viên là quan trọng thế nhưng các em đều ý thức được mình là một phần không thể thiếu trong cuộc chiến chống “giặc” COVID-19, thế nên tất cả đều lựa chọn quyết tâm ở lại tâm dịch Tết nay. Bước xuống xe, ai cũng sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình.

Kỳ thực tập đặc biệt của 30 sinh viên trường Y trong cuộc chiến COVID-19 - Ảnh 3

Tin vui: Quảng Ninh công bố đã kiểm soát được dịch COVID-19

Tin vui: Quảng Ninh công bố đã kiểm soát được dịch COVID-19

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh đã chính thức công bố về việc tỉnh đã kiểm soát được dịch bệnh, đúng như đã hứa với người dân trước đó là kiểm soát dịch trước ngày 28 Tết Nguyên đán.

Xem thêm
Từ khóa:   chống dịch Covid-19 dương tính với Covid-19 COVID-19 ở Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 54 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn