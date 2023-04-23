Kon Tum: Tiếp tục xảy ra 2 trận động đất vào tối ngày 23/4

Xã hội 23/04/2023 22:55

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Kon Tum xảy ra hơn 40 trận động đất. Năm 2022, khu vực này ghi nhận 250 trận động đất, cao nhất 4,7 độ Richter.

Dẫn tin từ Một Thế Giới, theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam), vào hồi 12 giờ 08 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 23.4.2023 tức 19 giờ 08 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 23/4/2023, một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.866 độ vĩ Bắc, 108.235 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.0 km.

Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 0.

Đây là trận động đất thứ 2 trong tối 23.4 tại Kon Tum được Viện Vật lý địa cầu thông tin. 

Kon Tum: Tiếp tục xảy ra 2 trận động đất vào tối ngày 23/4 - Ảnh 1
Tâm chấn động đất tối 23/4 tại Kon Tum - Ảnh: Một Thế Giới

Vào hồi 12 giờ 06 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 23/4/2023, tức 19 giờ 06 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 23/4/2023, một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.816 độ vĩ Bắc, 108.302 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.0 km. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 0.

Như vậy, chỉ tính riêng tối 23.4, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 2 trận động đất liên tiếp, chỉ cách nhau 2 phút.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, trong các ngày 19/4, 21/4, 22/4, động đất liên tiếp xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum với độ lớn lần lượt là 2.8, 2.7 và 3.2.

Dẫn tin từ Báo Xây Dựng, tính từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Kon Tum xảy ra hơn 40 trận động đất. Năm 2022, khu vực này ghi nhận 250 trận động đất, cao nhất 4,7 độ Richter.

Kon Tum: Tiếp tục xảy ra 2 trận động đất vào tối ngày 23/4 - Ảnh 2
Tâm chấn trận động đất chiều 22/4 ở Kon Tum - Ảnh: Báo Tiền Phong

Hiện tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi có 8 trạm quan trắc động đất được lắp đặt tại các khu vực của Thủy điện Thượng Kon Tum và Thủy điện Đắk Đrinh. Trong đó có 5 trạm được chủ đầu tư hai thủy điện nói trên lắp đặt theo đề nghị của UBND tỉnh Kon Tum, 3 trạm còn lại do Viện Vật lý địa cầu thực hiện. Các trạm này đang vận hành bình thường.

Các trạm quan trắc giúp cơ quan chức năng ghi nhận nhanh, chính xác, dự báo sớm các trận động đất xảy ra trên trục đứt gãy Đông - Tây kéo dài từ Kon Tum xuống Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Việc lắp đặt các trạm quan trắc được thực hiện trong bối cảnh động đất ở Kon Tum gia tăng thời gian gần đây. Phần lớn dư chấn đều tập trung ở huyện Kon Plông - địa bàn xây dựng hai công trình thủy điện Thượng Kon Tum, Đăk Đrinh.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, nguyên nhân xảy ra động đất ở khu vực này là kích thích gây ra do hồ chứa nước, thường xảy ra ở nơi nhiều hồ, đập. Khi các nhà máy thủy điện hoạt động làm tăng ứng xuất gây sức ép xuống lòng đất, dẫn tới xảy ra dịch trượt khiến động đất phát sinh.

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Khoảng 17 giờ ngày 23/4, ngọn lửa tiếp tục bùng phát trở lại và lan rộng, từ xa có thể thấy lửa bốc cao và các cột khói bao trùm khu vực núi Voi.

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