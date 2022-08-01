Kinh hãi xe 'điên' tông hàng loạt xe trên phố đi bộ ở Hải Phòng, 3 người nhập viện

Xã hội 01/08/2022 09:23

Chiếc ô tô do 1 nam thanh niên điều khiển mất lái, gây tai nạn liên hoàn trên phố Tam Bạc (Hải Phòng) làm nhiều người bị thương.

Theo thông tin từ VTV, tối 31/7, trên tuyến đường từ Đền Tam Kỳ về phía Lãn Ông, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chiếc ô tô hiệu KIA mang BKS 15A-185.65 màu đen do 1 nam thanh niên điều khiển mất lái, gây tai nạn liên hoàn trên phố Tam Bạc (Hải Phòng) khiến người trên xe ngã văng ra xa, có xe máy chui vào gầm ô tô đỗ bên đường. Sau đó, chiếc xe "điên" lao lên vỉa hè, đâm vào số nhà 22 Tam Bạc rồi mới dừng lại. Được biết, 2 xe ô tô, 6 xe máy bị hư hỏng sau vụ va chạm.

Kinh hãi xe 'điên' tông hàng loạt xe trên phố đi bộ ở Hải Phòng, 3 người nhập viện - Ảnh 1
Chiếc xe tông hàng loạt phương tiện rồi lao vào cửa nhà dân - Ảnh: báo Thanh Niên

 

Trao đổi với báo Thanh Niên, một nhân chứng cho biết, chiếc xe ô tô phóng với tốc độ rất nhanh, có ít nhất 3 người bị xe này tông gãy chân. Người dân đã đưa những người bị nạn vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu.

Một số người chứng kiến vụ việc cho hay, lái xe không bị thương quá nặng nhưng có biểu hiện không tỉnh táo. Lái xe sau đó đã rời khỏi hiện trường.

Kinh hãi xe 'điên' tông hàng loạt xe trên phố đi bộ ở Hải Phòng, 3 người nhập viện - Ảnh 2
Những chiếc xe máy nằm ngổn ngang sau khi bị "xe điên" đâm - Ảnh: báo Giao thông

Nhận được tin báo, Công an Q. Hồng Bàng đã triển khai lực lượng phong tỏa hiện trường để làm rõ vụ việc. Theo nguồn tin, được biết, lái xe đã ra trình báo cơ quan chức năng và sẽ được cho kiểm tra có hay không sử dụng chất kích thích và đo nồng độ cồn.

Hiện, công an đang điều tra làm rõ vụ tai nạn liên hoàn.

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