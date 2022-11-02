Khởi tố phụ huynh vác dao xông vào trường học của con bắt hiệu trưởng quỳ gối xin lỗi

Xã hội 02/11/2022 19:15

Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn phê chuẩn.

Liên quan đến vụ việc một phụ huynh vác dao vào trường dọa chém nhiều giáo viên, theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều 2/11, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Võ Văn Điệp (trú xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) về tội "Làm nhục người khác" theo quy định tại Khoản 1, Điều 155, Bộ Luật Hình sự. Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn phê chuẩn.

"Đối với trường hợp này sẽ không áp dụng biện pháp tạm giam" - lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn thông tin.

Trước đó, chiều 31/10, ông Võ Văn Điệp - phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu học Sơn Lâm (xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) vác dao xông vào trường dọa chém nhiều giáo viên, bắt hiệu trưởng nhà trường phải quỳ xin lỗi. Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng công an có mặt. Rất may, không có ai bị thương.

 

Khởi tố phụ huynh vác dao xông vào trường học của con bắt hiệu trưởng quỳ gối xin lỗi - Ảnh 1

Trường Tiểu học Sơn Lâm nơi xảy ra sự việc - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nguyên nhân được phía trường báo cáo đến cơ quan chức năng là do sáng ngày 24/10, sau tiết chào cờ đầu tuần, Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Lâm có gọi 30 học sinh chưa tham gia Bảo hiểm y tế lên trước sảnh văn phòng để vận động, tuyên truyền các em trao đổi với bố mẹ về việc tham gia công tác bảo hiểm y tế. 

Những ngày sau đó một số phụ huynh đã tham gia đóng Bảo hiểm y tế cho học sinh. Đến ngày 30/10 còn lại 14 em chưa tham gia. Nhà trường tiếp tục gửi giấy mời phụ huynh lên trường để cùng trao đổi về sự cần thiết tham gia Bảo hiểm y tế cho học sinh.

Đến ngày thứ 2 (tức ngày 31/10), trong buổi chào cờ đầu tuần, nhà trường tiếp tục mời một số học sinh, trong đó có hai người con của ông Điệp đứng dậy. Đến chiều cùng ngày thì xảy ra sự việc nêu trên.

Hiện vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

Phụ huynh vác dao dọa chém bất ngờ: Hiệu trưởng quỳ gối xin lỗi, áp lực nhà giáo

Phụ huynh vác dao dọa chém bất ngờ: Hiệu trưởng quỳ gối xin lỗi, áp lực nhà giáo

Trước tình hình việc phụ huynh bất ngờ vác dao dọa chém, lăng mạ nhiều giáo viên, hiệu trưởng nhà trường buộc phải làm theo yêu cầu người này.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ huynh dọa chém nhiều giáo viên phụ huynh cầm dao xông vào trường xông vào trường học

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 4 giờ 59 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?