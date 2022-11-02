Khởi tố phụ huynh vác dao xông vào trường học của con bắt hiệu trưởng quỳ gối xin lỗi

Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn phê chuẩn.

Liên quan đến vụ việc một phụ huynh vác dao vào trường dọa chém nhiều giáo viên, theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều 2/11, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Võ Văn Điệp (trú xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) về tội "Làm nhục người khác" theo quy định tại Khoản 1, Điều 155, Bộ Luật Hình sự. Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn phê chuẩn.

"Đối với trường hợp này sẽ không áp dụng biện pháp tạm giam" - lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn thông tin.

Trước đó, chiều 31/10, ông Võ Văn Điệp - phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu học Sơn Lâm (xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) vác dao xông vào trường dọa chém nhiều giáo viên, bắt hiệu trưởng nhà trường phải quỳ xin lỗi. Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng công an có mặt. Rất may, không có ai bị thương.

Trường Tiểu học Sơn Lâm nơi xảy ra sự việc - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nguyên nhân được phía trường báo cáo đến cơ quan chức năng là do sáng ngày 24/10, sau tiết chào cờ đầu tuần, Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Lâm có gọi 30 học sinh chưa tham gia Bảo hiểm y tế lên trước sảnh văn phòng để vận động, tuyên truyền các em trao đổi với bố mẹ về việc tham gia công tác bảo hiểm y tế.

Những ngày sau đó một số phụ huynh đã tham gia đóng Bảo hiểm y tế cho học sinh. Đến ngày 30/10 còn lại 14 em chưa tham gia. Nhà trường tiếp tục gửi giấy mời phụ huynh lên trường để cùng trao đổi về sự cần thiết tham gia Bảo hiểm y tế cho học sinh.

Đến ngày thứ 2 (tức ngày 31/10), trong buổi chào cờ đầu tuần, nhà trường tiếp tục mời một số học sinh, trong đó có hai người con của ông Điệp đứng dậy. Đến chiều cùng ngày thì xảy ra sự việc nêu trên.

Hiện vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

Phụ huynh vác dao dọa chém bất ngờ: Hiệu trưởng quỳ gối xin lỗi, áp lực nhà giáo Trước tình hình việc phụ huynh bất ngờ vác dao dọa chém, lăng mạ nhiều giáo viên, hiệu trưởng nhà trường buộc phải làm theo yêu cầu người này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoi-to-phu-huynh-vac-dao-xong-vao-truong-hoc-cua-con-bat-hieu-truong-quy-goi-xin-loi-520517.html