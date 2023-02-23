Bé trai 2 tuổi ở tỉnh Khánh Hòa được cô giáo trường mầm non phát hiện ngủ trưa không dậy và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé trai đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào tối ngày 22/2, ông Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp (TP Nha Trang), cho biết trên địa bàn có trường hợp bé trai 2 tuổi tử vong tại một trường mầm non và công an đang xác minh, điều tra.

Cháu bé tử vong tên N., 2 tuổi, ngụ TP Nha Trang.

Công an đang làm việc với gia đình về vụ việc - Ảnh: Báp Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng ngày 22/2, người thân đưa cháu N. đến trường mầm non, sức khỏe cháu bình thường. Đến đầu giờ chiều 22/2, cô giáo tại lớp mầm non thấy N. ngủ không dậy. Khoảng 14h cùng ngày, N. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang cấp cứu nhưng bác sĩ thông báo bệnh nhân tử vong ngoại viện.

“Gia đình chúng tôi rất đau lòng, muốn làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu để phòng tránh đối với những cháu khác”- gia đình cháu N nói.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang đã xác nhận thông tin bệnh nhân N. tử vong trước khi đưa đến cấp cứu. "Khoa Cấp cứu đã cố gắng làm hồi sức nhưng không cứu được bệnh nhân", đại diện bệnh viện cho hay.

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