Điều khiển ô tô, xe máy du xuân ngày Tết không có hoặc không mang GPLX có thể bị phạt đến 12 triệu đồng

Người lái ô tô không có GPLX bị phạt từ 10 - 12 triệu đồng. Trường hợp không mang GPLX bị phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng.

Theo thông tin từ Báo Giao thông, luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: Khi điều khiển ô tô, xe máy tham gia giao thông, người lái xe phải mang theo các giấy tờ như: đăng ký xe; giấy phép lái xe (GPLX) ô tô, xe máy; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới; giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô, xe máy.

Trường hợp không có hoặc không mang theo các loại giấy tờ, người lái xe sẽ bị xử phạt hành chính được quy định tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ).

Cụ thể, người lái ô tô không có GPLX bị phạt từ 10 - 12 triệu đồng. Trường hợp không mang GPLX bị phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng.

Ảnh: Báo Lao động

Người lái xe máy không có GPLX hoặc GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp, bị tẩy xóa hoặc không hợp lệ hiện bị phạt 1 - 2 triệu đồng. Trường hợp quên không mang GPLX bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng.

Ngoài ra, người điều khiển xe ô tô không có đăng ký xe sẽ bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng GPLX từ 1 - 3 tháng. Nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện sẽ bị tịch thu phương tiện sung vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Liên quan đến giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (giấy kiểm định) xe ô tô, người điều khiển xe không có loại giấy này sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, bị tước GPLX từ 1 - 3 tháng. Trường hợp không mang theo chứng nhận đăng kiểm sẽ bị phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ieu-khien-o-to-xe-may-du-xuan-ngay-tet-khong-co-hoac-khong-mang-gplx-co-the-bi-phat-en-12-trieu-ong-548631.html