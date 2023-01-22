TP.HCM lì xì 2 "công dân nhí" chào đời thời khắc giao thừa 1 chỉ vàng

Xã hội 22/01/2023 08:23

Hai bé ra đời đúng thời khắc thiêng liêng của năm 2023 được bệnh viện Từ Dũ lì xì mỗi bé một chỉ vàng.

Theo Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, đúng 0 giờ ngày 22-1, một bé trai bụ bẫm, dễ thương chào đời tại BV Từ Dũ (TP.HCM). Bé là con của vợ chồng chị Đặng Thị Nở (28 tuổi, ở Đắk Nông).

Tương tự, bé gái của vợ chồng anh Đặng Văn Ngoạn (29 tuổi) cũng cất tiếng khóc ngay thời khắc giao thừa tại BV này. “Vợ chồng tôi sẽ đặt tên con là Phương Uyên với mong muốn nàng “công chúa” sau này sẽ đẹp như chim uyên, có nhiều kiến thức uyên bác” – anh Ngoạn tỏ lòng.

Chỉ một phút sau, cũng tại BV Từ Dũ, bé gái của vợ chồng chị Trần Thị Huyền Hoa (28 tuồi, ở Tây Ninh) cũng cất tiếng oe oe.

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BV Từ Dũ tặng quà và lí xì cho các bé chào đời trong đêm giao thừa 2023. Ảnh:Plo

BS Bùi Văn Hoàng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV Từ Dũ, chia sẻ trên báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, tổng cộng 36 thai phụ dự sinh vào đêm giao thừa tết Quý Mão 2023 tại BV này. “Chúng tôi ghi nhận có năm thai phụ sinh con. Trong đó, bốn trường hợp sinh thường (hai bé trai, hai bé gái) và một trường hợp song thai (hai bé gái). “Năm nay, chúng tôi ghi nhận hai bé ra đời đúng thời khắc thiêng liêng của năm 2023. Hai trường hợp đặc biệt này được BV lì xì mỗi cháu một chỉ vàng”.

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