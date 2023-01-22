Dự báo thời tiết từ ngày mùng 1 đến mùng 5 Tết Quý Mão 2023: Mùng 1 Hà Nội nắng đẹp

Theo Pháp luật và Xã hội, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết từ ngày mùng 1 - mùng 5 Tết Quý Mão 2023 tại Hà Nội và các khu vực trên cả nước.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ; riêng đêm 23/1: 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ.

Từ ngày 22-23/1 (mùng 1-2 Tết): Đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 20-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Từ đêm 23-26/1 (đêm mùng 2 đến ngày mùng 5 Tết): Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng; riêng đêm 23/1 và sáng 24/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ; thấp nhất từ 10-13 độ, vùng núi cao 7-9 độ, có nơi dưới 5 độ; riêng đêm 23/1 và 26/1: 14-17 độ, có nơi dưới 17 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh

Ngày 22-23/1 (mùng 1-2 Tết): Ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ đêm 23/1 có mưa, mưa rào rải rác. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 22-26 độ, có nơi trên 26 độ; thấp nhất 16-19 độ.

Từ đêm 23-26/1 (đêm mùng 2 đến ngày mùng 5 Tết): Có mưa, mưa rào rải rác trong đêm 23/1 và ngày 24/1, sau có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ, thấp nhất: 13-16 độ.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế

Ngày 22-23/1 (mùng 1-2 Tết): Có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ; thấp nhất: 18-21 độ.

Từ đêm 23-26/1 (đêm mùng 2 đến ngày mùng 5 Tết): Có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa từ đêm 23 đến 25/1; sau có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ; thấp nhất: 16-19 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi

Ngày 22-23/1 (mùng 1-2 Tết): Có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ; thấp nhất: 20-22 độ.

Từ đêm 23-26/1 (đêm mùng 2 đến ngày mùng 5 Tết): Có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa từ đêm 23 đến 25/01; sau có mưa vài nơi. Trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ; thấp nhất: 19-22 độ.

Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận

Từ ngày 22-26/1 (từ mùng 1 đến mùng 5 Tết): Phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng từ 24-25/1 từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ; riêng Bình Định đến Khánh Hòa 24-27 độ; thấp nhất: 22-25 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Từ ngày 22-26/1 (từ mùng 1 đến mùng 5 Tết): Phổ biến ít mưa, ngày nắng. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ; thấp nhất: 15-19 độ.

Khu vực Nam Bộ

Từ ngày 22-26/1 (từ mùng 1 đến mùng 5 Tết): Phổ biến ít mưa, ngày nắng; riêng ngày 23/1 và 26/1 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, miền Đông có nơi trên 33 độ; riêng ngày 26/1: 28-30 độ; thấp nhất: 22-25 độ.