Sau khi hình ảnh trên được đăng tải, bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều sự ý và được rất nhiều người bình luận và chia sẻ. Đồng thời đề nghị gia đình làm rõ vụ việc và lên án hành động bạo lực đối với học sinh.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 24/10, hình ảnh một học sinh tiểu học bị đánh bầm tím vùng mông đã lan truyền trên mạng xã hội. Kèm theo hình ảnh là bài đăng của gia đình nói người gây ra vụ việc chính là giáo viên chủ nhiệm.

Theo phụ huynh của cháu H.T (học sinh lớp 4A2, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn) cho biết, sự việc xảy ra vào buổi học thứ 6 tuần vừa qua. Khi T. đi học về, phụ huynh phát hiện cháu có biểu hiện lạ, lo lắng, sợ sệt nên gặng hỏi thì biết sự việc cháu bị thầy giáo chủ nhiệm đánh.

Được biết, sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Giáo viên được nhắc đến là thầy C. - chủ nhiệm lớp 4A2.

Kiểm tra cơ thể T., phụ huynh vô cùng bức xúc khi mông cháu xuất hiện vết bầm tím lớn. T. cho biết đã bị thầy dùng thước đánh nhiều lần vào vùng mông bởi trong giờ môn Địa lý cháu không mang sách. Ngoài ra, T. có nghịch vui với các bạn khiến quả bóng bay phát nổ gây ra tiếng động trong giờ học.

"Theo lời T. kể lại, thầy dùng thước gỗ để đánh và nói sẽ phạt 110 cây nhưng chỉ đánh 50 cây, số còn lại cho nợ" - gia đình cháu T. thông tin.

Thấy sự việc nghiêm trọng, gia đình T. đã đưa cháu đi kiểm tra sức khỏe và thông báo với phía nhà trường để xử lý, đồng thời yêu cầu làm rõ sự việc.

Về phía nhà trường sau khi nắm được tình hình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn đã gửi lời xin lỗi đến gia đình, đồng thời yêu cầu giáo viên chủ nhiệm trình bày vụ việc. "Hiện vết bầm trên người T. đã bớt nhưng cả đêm, tâm lý cháu không ổn định, luôn lo lắng nên gia đình đang tạm thời cho cháu ở nhà để theo dõi" - phụ huynh cháu T. nói.

Theo người nhà, mặc dù đôi khi T. nói nhiều nhưng học lực của cháu khá tốt; thầy giáo chủ nhiệm cũng đánh giá T. là học sinh hay phát biểu xây dựng bài. Cháu cũng thường được gia đình nhắc nhở, quan tâm.

Hình ảnh vết bầm tím trên mông của cháu T. được gia đình đưa lên mạng - Ảnh: báo Người Lao động

Trao đổi với VnExpress về vụ việc, ngày 24/10, ông Lê Thanh Kính - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức cho biết, trong tiết học chiều ngày 21/10, nam giáo viên chủ nhiệm lớp 4A2 thấy một nam sinh thổi bong bóng rồi bóp nổ nên đã nhắc nhở, doạ em này "nếu tiếp tục nghịch sẽ đánh 100 cây". Khi ông vừa quay lên bảng thì em này tiếp tục bóp nổ bong bóng.

Thầy giáo đã bắt nam sinh nằm lên bàn, lấy thước gỗ dùng dạy học đánh 3-4 cái vào mông. Em này đi học về kể lại sự việc, người mẹ kiểm tra và phát hiện mông của con có vết bầm tím lớn nên đã chụp ảnh lại.

Theo ông Kính, ngay sau đó, thầy giáo đã đến nhà xin lỗi và được gia đình nam sinh đồng ý bỏ qua. Tuy nhiên, sáng nay, phụ huynh đến trường phản ánh sự việc và yêu cầu đổi giáo viên. Người dì của em này cũng đăng bức ảnh chụp vết thương của cháu lên mạng xã hội.

"Giáo viên thiếu kiềm chế cảm xúc, dù bất kỳ lý do gì cũng sai. Việc cấp bách nhất là lo ổn định tâm lý cho học sinh, để em tiếp tục đến trường" - ông Kính nói.

Ông Kính cũng cho biết đã yêu cầu Ban giám hiệu trường Tiểu học Lê Quý Đôn tạm đình chỉ công tác thầy giáo này để làm rõ sự việc và xử lý trách nhiệm. Nam giáo viên đã có 30 năm dạy học.