Hoa hậu Phương Nga 'lên đời' khi được tại ngoại

Xã hội 01/07/2017 17:13

Mấy ngày gần đây, vụ việc của Hoa hậu Phương Nga nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Kể từ khi cô được tại ngoại, những hành động của cô đều thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Việc làm đầu tiên sau khi tại ngoại: Đi ăn bún hải sản

Được tại ngoại sau hơn 2 năm tạm giam, điều đầu tiên Hoa hậu Phương Nga làm chính là... đi ăn bún hải sản và chụp ảnh cùng mẹ mình chứ không phải mở tiệc mừng linh đình như nhiều người vẫn tưởng.

Hoa hậu Phương Nga 'lên đời' khi được tại ngoại - Ảnh 1
Sau khi được tại ngoại, hoa hậu Phương Nga cùng mẹ vui vẻ đi ăn bún - Ảnh: Facebook

Theo những hình ảnh mới nhất được một trang mạng xã hội chuyên dành cho đối tượng các bạn trẻ đăng tải thì Hoa hậu Phương Nga đã xuất hiện ở một trung tâm mua sắm cùng mẹ. Những hình ảnh trong đó cho thấy tinh thần và nhan sắc của cô đã gần như hoàn toàn khôi phục sau khoảng thời gian dài bị tạm giam. 

Hoa hậu Phương Nga 'lên đời' khi được tại ngoại - Ảnh 2
Nhiều người bắt gặp cô cùng mẹ mua sắm ở một trung tâm thương mại - Ảnh: Facebook

Hoa hậu Phương Nga 'lên đời' khi được tại ngoại - Ảnh 3
Hoa hậu tươi tắn sau khi trang điểm - Ảnh: Facebook

Trước đó, mẹ của Hoa hậu Phương Nga không quên gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ hai mẹ con bà. Nguyên văn lời chia sẻ của bà như sau: “Gửi một nửa thế giới của con người: các bà nội, bà ngoại bỉm sữa, các mẹ bỉm sữa, các cháu gái yêu quý. Sau 2 ngày bình tĩnh lại, đọc những lời chúc mừng của các bạn, tôi rất hạnh phúc. Bề ngoài tôi còn có phần bé nhỏ và rất Nga ngố nhưng tôi cũng như các bà nội, bà ngoại bỉm sữa, các mẹ bỉm sữa - chỉ là một người mẹ đơn giản, bình thường. Các bà, các mẹ tin tôi đi, khi con cháu chúng ta gặp nạn, bất cứ người mẹ nào cũng như con gà mái xù lông và sẵn sàng mổ lại cả đại bàng để cứu con. Có ngày hôm nay, một phần lớn nhờ công các bà, các mẹ bỉm sữa cùng nắm tay tôi, tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Xin trân trọng cảm ơn nửa thế giới của tôi. Cuối tuần vui vẻ nhé các mẹ”.

Được Á hậu Phương Lê mời làm giám đốc marketing

Không chỉ nhận được sự ủng hộ của cộng đồng, trong showbiz cũng có rất nhiều người muốn ra mặt giúp đỡ Hoa hậu Phương Nga sau khi cô được tại ngoại. Mới đây, Á hậu Phương Lê đã đưa ra lời mời Hoa hậu Phương Nga về làm giám đốc Marketing cho công ty cô. Nội dung status của Á hậu như sau: “Phương Nga mến, chị thậm chí đã đến tận toà án hôm 23/6 nhưng vì đông quá nên không vào được. Chị cũng tìm cách liên hệ với em nhưng thời điểm này đúng là rất khó, nên chị viết qua đây hy vọng em và mẹ em đọc được.

Đầu tiên, chị xin chúc mừng em đã được tại ngoại, là chiến thắng đầu tiên của em trong cuộc chiến pháp lý của mình. Theo dõi biến cố của em suốt hai năm nay, đặc biệt là chứng kiến em "một mình giữa bầy sói"trên phiên toà, chị thấy khâm phục ý chí và sự mạnh mẽ của em trong mọi nghịch cảnh. Khi mọi người lên tiếng ủng hộ em, thực sự trong lòng chị cũng thấy vui thay cho em.

Hoa hậu Phương Nga 'lên đời' khi được tại ngoại - Ảnh 4
Á hậu Phương Lê lên tiếng muốn giúp đỡ Hoa hậu Phương Nga sau khi cô được tại ngoại - Ảnh: Facebook

Hai năm có thể không dài với một đời người nhưng với tuổi thanh xuân của một cô gái là khoảng thời gian đủ để bỏ lỡ nhiều điều quý giá của cuộc đời, đặc biệt là với em, một người tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, có thể nói được 3 ngoại ngữ và lại có thêm tài ăn nói của một MC duyên dáng, diễn xuất… Vì thế, thật đáng tiếc nếu người ta chỉ nhớ đến em như một cô gái gắn liền với những chông gai, nghịch cảnh, oan tình, kẻ yếu đi tìm công bằng cho mình…

Chị cũng như nhiều người khác mong muốn nhìn thấy Phương Nga trở lại với hình ảnh duyên dáng, rực rỡ, thành đạt… đó là câu trả lời hay nhất, sự trả thù mạnh mẽ và ngọt ngào nhất.

Vì thế, chị chân thành mời em về giữ vị trí Giám đốc marketing của công ty của chị. Chị tin rằng, với bản lĩnh, kiến thức và tài năng của chính em, sau khi đã được tôi luyện trong khó khăn, Phương Nga sẽ còn thành công hơn, phát triển hơn nữa trong sự nghiệp.

Chị mong em sẽ cân nhắc về lời mời này, một cách chân thành nhất. Chị em mình có thể hẹn gặp nhau để trao đổi chi tiết hơn. Chị chúc em một ngày bình an”.

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