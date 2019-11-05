Hình ảnh cảm động: Em bé ngồi chơi ngoan ngoãn dưới gầm bàn làm việc của mẹ

Xã hội 05/11/2019 15:55

Hình ảnh cảm động về bé trai ngồi chơi dưới gầm bàn làm việc của mẹ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cư dân mạng đang chuyền tay nhau hình ảnh cảm động về bé trai ngoan ngoãn ngồi chơi dưới gầm bàn làm việc của mẹ. Có lẽ không tìm được người trông con nên người mẹ mang con đến công ty. Trong lúc mẹ làm việc thì đứa trẻ ngồi xem ipad dưới gầm bàn.

Hình ảnh cảm động: Em bé ngồi chơi ngoan ngoãn dưới gầm bàn làm việc của mẹ - Ảnh 1
Hình ảnh cảm động về bé trai ngồi chơi dưới gầm bàn làm việc của mẹ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: Weibo

Tuy là ngồi dưới gầm bàn làm việc của mẹ, điều kiện có vẻ thiếu thốn, nhưng cậu bé không khóc lóc hay quấy phá. Em bé tỏ ra rất nghiêm túc, tập trung xem phim hoạt hình, đôi chân nhỏ duỗi thẳng vô cùng đáng yêu.

Bà mẹ cũng không quên lót đệm dày cho con ngồi, phía sau là chiếc gối tựa lưng êm ái. Trên bàn cũng chuẩn bị cả sữa chua và táo. Đúng là chẳng ai sánh bằng mẹ về độ tinh tế, tỉ mỉ khi chăm sóc con cái.

Hình ảnh cảm động: Em bé ngồi chơi ngoan ngoãn dưới gầm bàn làm việc của mẹ - Ảnh 2
Mẹ luôn dành cho con những thứ tốt đẹp nhất - Ảnh: Weibo

Sau khi lan truyền trên mạng xã hội, bức ảnh cảm động được dân mạng thả tim và bình luận nhiệt tình.

"Trên đời chỉ có mẹ là yêu con nhất"; "Có mẹ là có cả thế giới"; "Mẹ đúng là nữ siêu nhân, vừa làm việc vừa chăm sóc con"; "Chúc hai mẹ con luôn mạnh khỏe, vui vẻ nha"; "Đứa trẻ là báu vật của người mẹ"; "Dù vô cùng bận rộn với công việc, bà mẹ vẫn cố hết sức cung cấp điều kiện tốt nhất cho con";..., dân mạng bình luận.

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