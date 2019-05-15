Hình ảnh bé trai lấm lem nằm co ro bên góc đường khiến ai cũng xót xa: ‘Cùng là con người sao con lại khổ thế?’

Xã hội 15/05/2019 06:40

Chứng kiến cảnh bé trai nhỏ xíu, người lấm lem nằm co ro bên góc đường, nhiều người không cầm được nước mắt vì thương xót.

Lẽ ra mọi đứa trẻ trên đời đều phải được hưởng hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Thế nhưng ở đâu đó vẫn còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một bé trai khoảng 5 tuổi, người đen nhẻm, lấm lem nằm co ro bên góc đường để ngủ tạm khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa.

Hình ảnh bé trai lấm lem nằm co ro bên góc đường khiến ai cũng xót xa: ‘Cùng là con người sao con lại khổ thế?’ - Ảnh 1
Cậu bé người lấm lem nằm co ro bên góc đường gây xúc động - Ảnh: Facebook

Theo hình ảnh được đăng tải, cậu bé mặc chiếc áo đỏ đã rất cũ cùng chiếc quần sáng đã đổi màu nằm ngủ trước một quán nước. Có thể vì quá lạnh nên cậu bé phải co người lại để giữ ấm. Phía trên đầu em có một hộp thức ăn, có thể do người nào đó tốt bụng để lại.

Mặc dù không biết thêm thông tin gì về cậu bé nhưng hình ảnh này đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Sau khi được đăng tải, nó đã nhận được rất nhiều bình luận và chia sẻ của cư dân mạng.

“Thương con quá đi mất, còn nhỏ như vậy mà đã phải chịu khổ thế rồi. Cùng là một kiếp người sao con lại khổ đến thế? Chỉ hy vọng sẽ có người tốt giúp đỡ con có cuộc sống tốt hơn”, C.K bình luận.

“Ở cái tuổi của con, ngoài kia những đứa trẻ khác còn đang khóc đòi cha mẹ đưa đi chơi, ăn những món ăn ngon, xem những bộ phim hoạt hình thú vị. Ấy vậy mà con phải nằm co ro bên vệ đường, nhìn cảnh này thật sự mình đã rớt nước mắt”, một người dùng mạng xã hội xúc động.

Mặc dù chưa có thông tin gì thêm về cậu bé nhưng hình ảnh này vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía cộng đồng mạng.

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