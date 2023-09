Chiếc xe rước dâu mất lái tông thẳng vào gốc cây khiến đầu xe biến dạng - Ảnh: Facebook

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc - Ảnh: Facebook

May mắn là những người ngồi trên xe đều bình an vô sự - Ảnh: Facebook

Hình ảnh vụ tai nạn khiến nhiều người kinh hãi - Ảnh: Facebook

May mắn là những người ngồi trên xe gồm tài xế, cô dâu, chú rể chỉ bị thương tích nhẹ. Một số người có mặt tại hiện trường đã ghi lại hình ảnh vụ tai nạn và đăng tải lên mạng xã hội. Chỉ sau thời gian ngắn bài đăng đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi biết cô dâu, chú rể bình an vô sự, đồng thời cho rằng họ quả thật quá may mắn khi không hề hấn gì dù đầu chiếc xe gần như đã biến dạng hoàn toàn.