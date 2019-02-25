Khoảng 14 giờ ngày 23/2, tại Quốc lộ 27 đoạn qua địa bàn xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn xe rước dâu khiến những người chứng kiến không khỏi ám ảnh.

Tại thời điểm trên, chiếc xe rước dâu màu đỏ đang di chuyển trên Quốc lộ 27 hướng đi TP. Buôn Ma Thuột. Khi đi qua địa bàn xã Hòa Thắng, tài xế bất ngờ mất lái tông thẳng vào gốc cây ven đường. Sau cú va chạm kinh hoàng, đầu xe ô tô nát bét, dính chặt vào gốc cây.