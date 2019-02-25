Hiện trường vụ xe rước dâu gặp nạn, đầu vỡ nát, dính chặt vào gốc cây gây ám ảnh

Xã hội 25/02/2019 10:44

Một số người có mặt tại hiện trường đã ghi lại hình ảnh vụ tai nạn xe rước dâu và đăng tải lên mạng xã hội. Ai nấy đều kinh hãi và lo lắng cho những người có mặt trên xe.

Khoảng 14 giờ ngày 23/2, tại Quốc lộ 27 đoạn qua địa bàn xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn xe rước dâu khiến những người chứng kiến không khỏi ám ảnh.

Tại thời điểm trên, chiếc xe rước dâu màu đỏ đang di chuyển trên Quốc lộ 27 hướng đi TP. Buôn Ma Thuột. Khi đi qua địa bàn xã Hòa Thắng, tài xế bất ngờ mất lái tông thẳng vào gốc cây ven đường. Sau cú va chạm kinh hoàng, đầu xe ô tô nát bét, dính chặt vào gốc cây.

Hiện trường vụ xe rước dâu gặp nạn, đầu vỡ nát, dính chặt vào gốc cây gây ám ảnh - Ảnh 1
Chiếc xe rước dâu mất lái tông thẳng vào gốc cây khiến đầu xe biến dạng - Ảnh: Facebook
Hiện trường vụ xe rước dâu gặp nạn, đầu vỡ nát, dính chặt vào gốc cây gây ám ảnh - Ảnh 2
Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc - Ảnh: Facebook

Hiện trường vụ xe rước dâu gặp nạn, đầu vỡ nát, dính chặt vào gốc cây gây ám ảnh - Ảnh 3

Hiện trường vụ xe rước dâu gặp nạn, đầu vỡ nát, dính chặt vào gốc cây gây ám ảnh - Ảnh 4
May mắn là những người ngồi trên xe đều bình an vô sự - Ảnh: Facebook
Hiện trường vụ xe rước dâu gặp nạn, đầu vỡ nát, dính chặt vào gốc cây gây ám ảnh - Ảnh 5
Hình ảnh vụ tai nạn khiến nhiều người kinh hãi - Ảnh: Facebook

May mắn là những người ngồi trên xe gồm tài xế, cô dâu, chú rể chỉ bị thương tích nhẹ. Một số người có mặt tại hiện trường đã ghi lại hình ảnh vụ tai nạn và đăng tải lên mạng xã hội. Chỉ sau thời gian ngắn bài đăng đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi biết cô dâu, chú rể bình an vô sự, đồng thời cho rằng họ quả thật quá may mắn khi không hề hấn gì dù đầu chiếc xe gần như đã biến dạng hoàn toàn.

"Đúng là trong cái rủi có cái may"; "May mà cô dâu chú rể không sao"; "Ngày vui của người ta, mấy bác tài cần chạy xe cẩn thận hơn chứ"; "Chúc cô dâu chú rể hạnh phúc";..., cư dân mạng bình luận.

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