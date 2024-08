Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 18/8, Công an TP.Tân Uyên (Bình Dương) đang tích cực phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ nghi án nạn nhân Đ.P.L (23 tuổi, ngụ Long An) bị sát hại dã man trong phòng trọ ở P.Phú Chánh (TP.Tân Uyên).

Theo thông tin ban đầu, vào tối 17/8, người dân sinh sống trong khu nhà trọ ở P.Phú Chánh nghe tiếng nạn nhân kêu cứu liền chạy đến căn phòng trọ thì phát hiện nạn nhân là cô gái Đ.P.L đã tử vong trên nền nhà, nghi bị sát hại.