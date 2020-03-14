Hé lộ nguyên nhân vụ 'phi công' 9x đánh chết người tình 55 tuổi

Xã hội 14/03/2020 16:26

Thanh niên 30 tuổi sát hại người tình hơn 25 tuổi nhưng hoang báo nạn nhân bị tai nạn giao thông. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Óc (SN 1990, ngụ ấp Trung Châu, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới) để điều tra về hành vi sát hại người tình.

Theo điều tra, Óc và bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1965, ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Kiến, Chợ Mới) có quan hệ tình cảm nên thường xuyên qua lại và sống chung với nhau như vợ chồng tại nhà riêng của Óc.

Vào khoảng 5 giờ ngày 9/3, bà Thủy điều khiển xe máy đến nhà người tình. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Óc phát hiện bị mất 7 triệu đồng và nghi ngờ người tình lấy trộm để đem đi đánh bài. Hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Sau đó bà Thủy bỏ đi. 

Hé lộ nguyên nhân vụ 'phi công' 9x đánh chết người tình 55 tuổi - Ảnh 1
Nguyễn Văn Óc đánh chết người tình - Ảnh: Báo An Giang 

Khoảng 3 tiếng sau, Óc đang ngồi nhậu thì bà Thủy quay lại để tiếp tục nói chuyện. Tức giận, Óc dùng 2 tay đánh bà Thủy đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Thấy bà Thủy nằm bất động, Óc kêu Trần Văn Oai (SN 1980, ngụ ấp Trung Châu, xã Mỹ Hiệp, Chợ Mới) cùng đưa bà Thủy đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp cấp cứu. Khoảng 6 giờ sáng hôm sau, Óc gọi điện thoại cho người thân của bà Thủy báo rằng bà này đã bị tai nạn giao thông và đang được cấp cứu tại đây trong tình trạng chấn thương nặng ở vùng đầu. 

Khi đến bệnh viện, gia đình bà Thủy thấy nạn nhân khó qua khỏi nên xin đưa về nhà lo hậu sự. Đến 5 giờ ngày 10/3, bà Thủy tử vong nên người thân trình báo với cơ quan công an vì nghi ngờ đây là vụ án mạng chứ không phải do tai nạn giao thông.

Biết không thể thoát tội nên Óc đến cơ quan công an để đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

An Giang: 'Phi công' 9x đánh chết người tình 55 tuổi vì mâu thuẫn

An Giang: 'Phi công' 9x đánh chết người tình 55 tuổi vì mâu thuẫn

Cơ quan công an đang tạm giữ người đàn ông 30 tuổi để điều tra hành vi đánh chết người tình 55 tuổi gây xôn xao dư luận địa phương.

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