An Giang: 'Phi công' 9x đánh chết người tình 55 tuổi vì mâu thuẫn

Xã hội 13/03/2020 18:44

Cơ quan công an đang tạm giữ người đàn ông 30 tuổi để điều tra hành vi đánh chết người tình 55 tuổi gây xôn xao dư luận địa phương.

Hôm nay (13/3), Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Óc (SN 1990, cư trú ấp Trung Châu, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi đánh chết người tình.

Theo lời khai, Óc và bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1965, ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Kiến, Chợ Mới) có quan hệ tình cảm. Khoảng 17 giờ ngày 9/3, Óc đang uống rượu một mình tại nhà thì bà Thủy đến, sau đó hai bên xảy ra cãi vã lớn tiếng.

Sau đó, Óc dùng tay đánh liên tiếp vào mặt làm bà Thủy ngã xuống sàn nhà bất tỉnh. Thấy bà Thủy nằm bất động, Óc kêu Trần Văn Oai (SN 1980, ngụ ấp Trung Châu, xã Mỹ Hiệp, Chợ Mới) cùng đưa bà Thủy đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp cấp cứu. Tuy nhiên hôm sau nạn nhân đã tử vong.

Hiện vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

An Giang: 'Phi công' 9x đánh chết người tình 55 tuổi vì mâu thuẫn - Ảnh 1
Nguyễn Văn Óc đánh chết người tình - Ảnh: Báo An Giang 

Cách đây ít ngày, tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũng xảy ra vụ sát hại người tình gây xôn xao dư luận địa phương. Tối 7/3, người dân địa phương phát hiện bà N. (SN 1979) nằm chết bên vũng máu, trên người có nhiều vết đâm. Lúc này, trong nhà còn có ông Trần Đức Tuấn (SN 1969, ngụ TP. Quy Nhơn) cũng đang bị thương do dao đâm.

Ngay sau đó, người dân đưa ông Tuấn đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời báo cáo vụ việc đến các cơ quan chức năng.

Theo điều tra, do mâu thuẫn tình cảm nên giữa ông Tuấn và bà N. đã xảy ra xô xát. Sau đó, ông Tuấn dùng dao sát hại người tình rồi tự sát nhưng bất thành.

Người dân địa phương cho biết, gần đây ông Tuấn hay ghen tuông nên giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   giết người sát hại người tình An Giang

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