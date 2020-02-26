Sau khi xảy ra mâu thuẫn, nam thanh niên giết cô chủ trẻ rồi trở về nhà bình tĩnh tắm rửa, giặt quần áo. Hiện vụ án mạng nghiêm trọng vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trao đổi với báo chí, đại tá Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết đơn vị này đang phối hợp với một số cơ quan nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn vào tối 25/2.

Theo đó, sau khi xảy ra mâu thuẫn, đối tượng Cao Duy Huệ (25 tuổi, ngụ thị trấn Nam Ba, huyện Lâm Hà) đã giết người rồi rời khỏi hiện trường.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, nam thanh niên giết chết cô chủ trẻ - Ảnh: Internet

Nạn nhân được xác định là chị T.T.H. (26 tuổi, ngụ thôn Thực Nghiệm, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà). Theo thông tin trên Báo Giao thông, tối 25/2 đối tượng Huệ đến nhà chị H. thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc tranh cãi, Huệ đã dùng dao Thái Lan đâm chị H. nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Mặc dù người thân đã nhanh chóng đưa chị H. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Gây án xong, đối tượng này bình tĩnh về nhà tắm rửa, giặt quần áo và ném bỏ hung khí gây án. Sau khi tắm rửa xong, Huệ quay lại nhà nạn nhân thì bị cảnh sát đưa về trụ sở. Sau quá trình đấu tranh, nghi phạm đã thừa nhận hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, Huệ là tài xế chở vật liệu xây dựng cho gia đình chị H. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vợ đâm chết chồng giữa chợ ở Sài Gòn: Chỉ vì 1 hộp cơm 'ăn sang' Mâu thuẫn vì một hộp cơm, người vợ đâm chết chồng giữa chợ, bỏ lại 3 con nhỏ bơ vơ. Theo người dân sống gần đó, nạn nhân là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-dong-nam-thanh-nien-binh-than-ve-nha-tam-rua-giat-quan-ao-sau-khi-giet-co-chu-tre-352033.html