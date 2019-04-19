Chính quyền địa phương cho biết bố mẹ em Th. đã mất, em được cậu ruột đón về sống chung từ năm học lớp 1. Cái chết của em khiến người thân, hàng xóm vô cùng bàng hoàng, đau xót.

Tối 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trọng Đoàn (xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) để điều tra về hành vi giết người.

Đoàn bị tình nghi đánh chết cháu ruột là em Nguyễn Hữu Th. (16 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Cẩm Dương).

Tại cơ quan điều tra, Đoàn đã thừa nhận hành vi đánh em Th. tử vong. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố nghi phạm tội danh Giết người.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 12/4, Đoàn đang ngồi nhậu với bạn bè ở nhà thì nghe vợ nói tiền để trong tủ bị mất. Nghi ngờ cháu ruột là em Th. lấy trộm, Đoàn lập tức gọi em Th. xuống khu bếp để tra hỏi.

Tuy nhiên em Th. khẳng định mình không ăn trộm tiền. Nghĩ cháu ngoan cố không chịu nhận lỗi, Đoàn cầm dao đánh liên tiếp vào vùng đầu người cháu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi đánh cháu trọng thương, Đoàn vẫn thản nhiên xếp quần áo lên xe đi du lịch cùng với bạn bè trong đêm. Còn em Th. được vợ Đoàn đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, dập não, phù và xuất huyết não, má có vết thương sâu, nhiều ngón tay bị đứt. Bệnh nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức điều trị.

Khuya cùng ngày, nghe tin em Th. bị chấn thương sọ não, Đoàn mới bắt xe về nhà. Đến tối 16/4, sau 3 ngày bệnh viện trả về và nằm cầm cự tại nhà người cậu ruột, em Th. đã tử vong.

Chính quyền địa phương cho biết em Th. mồ côi bố mẹ từ nhỏ, mẹ của Th. trước đây bị sát hại ở miền Nam, bố bị tai nạn tử vong, em được cậu ruột đón về sống chung từ năm học lớp 1. Cái chết của em khiến người thân, hàng xóm vô cùng bàng hoàng, đau xót.

Hà Tĩnh: Nam sinh mồ côi học lớp 9 nghi bị cậu ruột đánh đã tử vong "Có thông tin Th. bị cậu ruột là ông Đ. đánh nguy kịch vì nghi cháu lấy trộm 200.000 đồng. Ông Đ. dùng thớt gỗ đánh vào đầu cháu, rồi dùng dao chém vào mặt", một người dân sống gần hiện trường cho biết.

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