Hà Tĩnh: Nam sinh mồ côi học lớp 9 nghi bị cậu ruột đánh đã tử vong

Xã hội 17/04/2019 15:51

"Có thông tin Th. bị cậu ruột là ông Đ. đánh nguy kịch vì nghi cháu lấy trộm 200.000 đồng. Ông Đ. dùng thớt gỗ đánh vào đầu cháu, rồi dùng dao chém vào mặt", một người dân sống gần hiện trường cho biết.

Sáng nay 17/4, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết nam sinh Nguyễn Hữu Th. (16 tuổi, trú tại xóm Bắc Thành, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 20 giờ tối qua. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nam sinh.

Trước đó vào khoảng 20 giờ tối 12/4, người nhà phát hiện em T. nằm bất tỉnh trên vũng máu phía sau bếp, trên cơ thể có nhiều vết thương. Nam sinh lập tức được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, dập não, phù và xuất huyết não, má có vết thương sâu, nhiều ngón tay bị đứt. Sau khi chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), nạn nhân đã bị trả về và tử vong sau đó không lâu.

Hà Tĩnh: Nam sinh mồ côi học lớp 9 nghi bị cậu ruột đánh đã tử vong - Ảnh 1
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Vietnamnet

Chính quyền địa phương cho biết bố mẹ em Th. đã mất, em sống với cậu ruột. Cái chết của em Th. khiến người thân, hàng xóm vô cùng đau xót. Càng bàng hơn khi có thông tin nghi can lại chính là cậu ruột, người nuôi dưỡng em Th. từ nhỏ. 

"Có thông tin Th. bị cậu ruột là ông Đ. đánh nguy kịch vì nghi cháu lấy trộm 200.000 đồng. Ông Đ. dùng thớt gỗ đánh vào đầu cháu, rồi dùng dao chém vào mặt", một người dân sống gần hiện trường trao đổi với Vietnamnet.

Ông Đ. cho biết bố mẹ Th. mất sớm nên ông đón Th. về nuôi từ năm lớp 1. Th. có một chị gái hiện đang làm việc ở Nhật Bản. Trước thông tin đánh cháu tử vong, ông Đ. không phủ nhận và cho biết công an đang điều tra mọi việc.

Hiện cơ quan công an đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các bên liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

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