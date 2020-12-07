Sau nhiều ngày không thấy cô gái trẻ đi làm, người dân mở cửa phòng trọ vào bên trong thì phát hiện nữ công nhân tử vong.

Trao đổi với báo chí, Cơ quan chức năng TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) cho biết đơn vị này vẫn đang tiếp tục điều tra vụ nữ công nhân tử vong trong phòng trọ.

Khu nhà trọ người dân phát hiện nữ công nhân tử vong trong phòng trọ khóa trái - Ảnh: Internet

Theo đó, vào khoảng 8 giờ tối qua (6/12), người dân sinh sống tại thôn Đa Cấu, phường Nam Sơn, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh phát hiện một cô gái trẻ tử vong trong phòng trọ. Theo thông tin một số người dân sống ở đây chia sẻ trên Vietnamnet, vì nhiều ngày không thấy nữ công nhân 19 tuổi, quê Lạng Sơn ra mở cửa nên đến gọi nhưng không thấy ai trả lời.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân phá cửa vào trong thì phát hiện nạn nhân đã tử vong trước đó. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Cũng theo nguồn tin trên, sáng nay (7/12), lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định nạn nhân tử vong do bệnh lý.

Nguyên nhân tử vong được xác định do bệnh lý - Ảnh: Internet

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-nguyen-nhan-nu-cong-nhan-19-tuoi-tu-vong-trong-phong-tro-khoa-trai-tai-bac-ninh-389294.html