Phượng ‘Thị Nở’ khoe nhan sắc khác lạ sau 3 năm dao kéo trong đám cưới lần 2, quyết tâm giấu kín chú rể nhưng lại để lộ ‘bí mật’ này

Xã hội 07/12/2020 09:25

Sau một thời gian úp mở chuyện lên xe hoa, mới đây Phượng “Thị Nở” bất ngờ tung ảnh cưới, thông báo kết hôn lần 2. Dù vậy, cô nàng vẫn quyết tâm giấu kín thông tin về chú rể.

Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, Phượng “Thị Nở” từng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Không chỉ nhan sắc mà những thông tin về cuộc sống đời thường của bà mẹ một con cũng được mọi người chú ý.

Mới đây, cô nàng Quách Phượng khiến dân tình xôn xao khi đăng ảnh đám đám cưới lần 2 trên trang cá nhân. Cô chia sẻ: “Thôi em theo chồng, làm cô dâu xứ lạ. Em chính thức có chồng rồi các bác ạ. Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến chung vui và chúc phúc cho em”. 

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Phượng 'Thị Nở' khoe nhan sắc mặn mà trong đám cưới lần 2 - Ảnh: FBNV

Dù vậy, cô nàng kiên quyết không để lộ mặt hay danh tính của chồng. Thế nhưng, trong phần trả lời bình luận của bạn bè, Quách Phượng vô tình để lộ thông tin lấy chồng miền Tây. 

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Bà mẹ 1 con quyết giữ kín tên và nhan sắc nhân vật - Ảnh: FBNV

Trước đó, cô nàng từng úp mở về người chồng thứ 2 trên trang cá nhân: “2 năm 1 hành trình, 2 năm bên nhau, chưa khi nào cãi nhau mà anh và em nói chia tay. Chưa khi nào giận lâu quá 1 ngày. Cảm ơn anh đã yêu thương và che chở cho em. Mong tình yêu mình mãi như vậy, nhẹ nhàng và bình yên”.

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Cô nàng chỉ tiết lộ lấy chồng ở miền Tây - Ảnh: FBNV

Bên cạnh những lời chúc phúc đám cưới, nhiều cư dân mạng cũng hết lời khen ngợi nhan sắc ngày càng mặn mà của Phượng “Thị Nở”. Mọi người cũng hy vọng, bà mẹ một con sẽ có cuộc sống mới tươi đẹp, hạnh phúc hơn.

Quách Phượng tên đầy đủ là Quách Thị Kim Phượng (sinh năm 1995, quê Đắk Nông) từng gây chú ý với màn "vịt hóa thiên nga" cực thành công năm 2017. Cuộc đời của cô như bước sang trang mới khi thay đổi diện mạo.

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Từ khóa:   Quách Phượng phẫu thuật thẩm mỹ hiện tượng mạng

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