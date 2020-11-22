Hậu điều trị méo mồm vì dao kéo hỏng, cô dâu 63 tuổi lại lộ vòng 1 to bất thường

Xã hội 22/11/2020 18:36

Chị Thu Sao từng chia sẻ ý định phẫu thuật nâng ngực vì "chết cũng phải làm con ma đẹp". Mới đây, cô dâu 63 tuổi tiếp tục gây xôn xao với hình ảnh khác thường.

Kể từ khi kết hôn với chồng trẻ kém 36 tuổi, chị Lê Thị Thu Sao ở Cao Bằng được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh "cô dâu 63 tuổi". Cặp vợ chồng thường xuyên có những chiêu trò gây sốc và khiến cộng đồng mạng bàn tán không ngớt về mình.

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Nhan sắc chị Thu Sao khi kết hôn với chồng trẻ - Ảnh: FBNV

Đầu tháng 7/2020, cô dâu 63 tuổi chia sẻ quá trình phẫu thuật thẩm mỹ lên trang cá nhân khiến nhiều người choáng váng. Cụ thể, chị Thu Sao đã thực hiện nâng mũi và căng da mặt. Tuy nhiên, chị vẫn chưa hài lòng và cho biết khi nào khỏe lại sẽ tiếp tục phẫu thuật nâng ngực.

"Mình sắp xuống lỗ rồi, nhưng tại sao mình vẫn phải làm đẹp? Vì mình là phụ nữ. Kể cả sau này có 80 - 90 tuổi chẳng hạn, mình vẫn phải làm đẹp. Có sang thế giới bên kia thì mình vẫn là một con ma đẹp", chị Thu Sao chia sẻ. 

Tuy nhiên khoảng 3 tháng sau, cô dâu 63 tuổi khiến những người quan tâm choáng váng khi xuất hiện với nhan sắc có phần "xập xệ", đặc biệt là miệng méo hẳn về phía bên phải. 

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Chị Thu Sao bị méo miệng vì dao kéo hỏng - Ảnh: FBNV

Chính vì vậy, chị Thu Sao phải nhập viện để chỉnh sửa lại về gương mặt cũ. Không những vậy, cô dâu 63 tuổi còn chia sẻ "bác sĩ nói để lâu là méo cả đời" khiến nhiều người xôn xao bàn tán. 

Mới đây, chị Thu Sao tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải hình ảnh xinh đẹp lên trang cá nhân. Cô dâu 63 tuổi mặc chiếc đầm đỏ sang trọng, quý phái. Gương mặt cũng toát lên sự vui vẻ, hạnh phúc. Thế nhưng điều khiến dân mạng chú ý hơn cả chính là vòng 1 to đến ngỡ ngàng của chị Thu Sao. Nhiều người suy đoán chị Thu Sao đã dao kéo vòng 1 để níu kéo thanh xuân. 

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Cô dâu 63 tuổi bị nghi dao kéo vòng 1 - Ảnh: FBNV

Hình ảnh gây xôn xao mạng xã hội và nhận về hàng ngàn bình luận trái chiều. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích cô dâu 63 tuổi lạm dụng dao kéo, một số người lại cho rằng chị có quyền làm bất cứ thứ gì mà mình thích, miễn không ảnh hưởng đến ai là được.

"Mong là chỉ độn ngực thôi chứ ở tuổi này mà còn phẫu thuật thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó"; "Bó tay luôn á, trên người còn chỗ nào chưa sửa không"; "Có thể chỉ là mặc áo độn thôi, mà dù cô ấy có dao kéo thì cũng ảnh hưởng gì đến ai đâu nhỉ"; "Làm đẹp là quyền cá nhân của mỗi người, nhưng cũng phải tùy thuộc vào sức khỏe nữa chứ"; "Chị Thu Sao khá trẻ so với tuổi 63, nhưng cũng không thể lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ"..., dân mạng bình luận. 

Hậu điều trị méo mồm vì dao kéo hỏng, cô dâu 63 tuổi xuất hiện với diện mạo 'không bình thường'

Hậu điều trị méo mồm vì dao kéo hỏng, cô dâu 63 tuổi xuất hiện với diện mạo 'không bình thường'

Mới đây, cô dâu 63 tuổi tiếp tục gây xôn xao mạng xã hội với diện mạo 'không bình thường' và nhận về hàng ngàn bình luận trái chiều.

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